02 Февраля 2017 в 10:15:12
30 Января 2014 в 09:42:23
*ESET блокирует titus.kz
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Погода в Шымкенте и области
Гражданская радиосвязь города Шымкент СВ13
Веб-Камера Шымкента работает на всех устройствах!
Тест скорости, Шымкент
Интернет радио
Тема для охотников, Рыбаков и Грибников
Давайте сделаем Шымкент лучше. Карта города
Погода в Шымкенте и области
03 Февраля 2017 в 20:09:52
ОБСЕ заявила о танках в Авдеевке.
03 Февраля 2017 в 19:58:13
- Еще один радикальный исламистский террорист только что атаковал Лувр в Париже. Туристы заперты. Франция опять на краю [пропасти]. Американцы, давайте будем умнее [чем они].
- Профессиональные анархисты, воры и платные протестанты потверждают точку зрения миллионов людей, которые проголосовали за СДЕЛАЕМ АМЕРИКУ СНОВА ВЕЛИКОЙ!
- Встречаюсь утром с руководителями крупнейшего бизнеса. Хорошие рабочие места возвращаются в Америку, так создаются налоги в бюджет и здравоохранение!
- Иран играет с огнем - они не оценили насколько "добр" был к ним президент Обама. Но не я!
- Да, Арнольд Шварцнегер очень плохо показал себя на посту губернатора Калифорнии, еще хуже в [реалити-шоу] "Ученик", но он хотя бы пытался!
- Профессиональные анархисты, воры и платные протестанты потверждают точку зрения миллионов людей, которые проголосовали за СДЕЛАЕМ АМЕРИКУ СНОВА ВЕЛИКОЙ!
- Встречаюсь утром с руководителями крупнейшего бизнеса. Хорошие рабочие места возвращаются в Америку, так создаются налоги в бюджет и здравоохранение!
- Спасибо премьер-министру Австралии, который рассказал правду о нашем весьма цивилизованном разговоре, который опять переврали ФАЛЬШИВЫЕ НОВОСТИ. Очень хорошо!
Американский лидер настолько рассердился, что бросил трубку через 25 минут разговора, хотя ожидалось, что диалог с Тернбуллом продлится около часа. Трамп успел заявить, что звонок оказался "худшим из всех", которые он совершал на посту главы государства.
Тернбулл вызвал гнев президента США, напомнив ему о соглашении с Бараком Обамой, согласно которому Штаты каждый год принимают несколько тысяч беженцев из центра временного содержания в Австралии. Трамп узнал об этом впервые и обвинил Австралию в попытке "прислать новых бостонских террористов".
Тернбулл вызвал гнев президента США, напомнив ему о соглашении с Бараком Обамой, согласно которому Штаты каждый год принимают несколько тысяч беженцев из центра временного содержания в Австралии. Трамп узнал об этом впервые и обвинил Австралию в попытке "прислать новых бостонских террористов".
- Иран играет с огнем - они не оценили насколько "добр" был к ним президент Обама. Но не я!
- Да, Арнольд Шварцнегер очень плохо показал себя на посту губернатора Калифорнии, еще хуже в [реалити-шоу] "Ученик", но он хотя бы пытался!
03 Февраля 2017 в 17:50:56
Бывший глава агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Западно-Казахстанской области Нурлан Суюнбаев получил руководящую должность. В 2015 году Суюнбаев был уволен после скандального видео с его участием, передает корреспондент NUR.KZ.
Скриншот с видео с участием Нурлана Суюнбаева
Скриншот с видео с участием Нурлана Суюнбаева
03 Февраля 2017 в 17:37:08
"А что касается позиции представителя Соединенного Королевства, то хочу посоветовать: верните Мальвинские острова, верните Гибралтар, верните аннексированную вами часть Кипра, верните архипелаг Чагос в Индийском океане, который вы превратили в огромную военную базу. Тогда ваша совесть будет, может быть, чуть более чиста"
03 Февраля 2017 в 16:22:03
03 Февраля 2017 в 16:18:05
03 Февраля 2017 в 16:15:18
Предложение прозвучало от первого секретаря Компартии РК.
03 Февраля 2017 в 16:14:40
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и криминалисты.
03 Февраля 2017 в 15:47:06
В результате принятых мер по сдерживанию роста цен, инфляция по итогам года составила 8,5% против 13,6% в 2015 году - Сулейменов.
03 Февраля 2017 в 15:45:51
Полицейские Шымкента обещают полмиллиона тенге тому, кто опознает человека, подозреваемого в попытке ограбления ломбарда, сообщает корреспондент Tengrinews.kz.
03 Февраля 2017 в 15:42:15
Медсестра, которая в амбулатории Алматинской области сделала пенсионеру смертельный укол, возможно, избежит уголовного наказания, сообщает КТК. Об этом телеканалу рассказала вдова умершего 64-летнего пенсионера Александра Сивака.
03 Февраля 2017 в 15:40:18
Внимание! Видео содержит ненормативную лексику!
Имя сотрудника полиции и причины его довольно-таки странного состояния, пока неизвестны.
Имя сотрудника полиции и причины его довольно-таки странного состояния, пока неизвестны.
03 Февраля 2017 в 15:33:42
Президент о Налоговом кодексе: Кто-то создал его с вражеской целью
Назарбаев Касымбеку: Ты же не начальник, чтобы бумаги кидать
Назарбаев Касымбеку о застойных предприятиях: Ты можешь "валить" на Исекешева
Назарбаев: Где сидит пятая колонна внутри правительства?
Назарбаев министру финансов: Ты снова раздаешь всем подряд деньги
Президент Казахстана высказался об объединении банков
Назарбаев Акишеву: Никого не бойся
Назарбаев Султанову: Третье предупреждение для тебя будет плачевным
Назарбаев Касымбеку: Ты же не начальник, чтобы бумаги кидать
Назарбаев Касымбеку о застойных предприятиях: Ты можешь "валить" на Исекешева
Назарбаев: Где сидит пятая колонна внутри правительства?
Назарбаев министру финансов: Ты снова раздаешь всем подряд деньги
Президент Казахстана высказался об объединении банков
Назарбаев Акишеву: Никого не бойся
Назарбаев Султанову: Третье предупреждение для тебя будет плачевным
03 Февраля 2017 в 12:10:05
03 Февраля 2017 в 12:04:19
03 Февраля 2017 в 12:02:00
03 Февраля 2017 в 12:00:27
03 Февраля 2017 в 11:45:40
Видеозапись с митинга противников Дональда Трампа в Сиэтле.
Мирная протестующая, учительница по профессии, берёт в руки мегафон и под одобрительные аплодисменты толпы говорит дословно следующее:
"Белые люди, отдайте нам ваши чертовы деньги, ваши чертовы дома, вашу чертову собственность - мы требуем все! Пошли на хер белые вместе с США и свой империей, этому дерьму пора издохнуть. Нам пора начинать их мочить, начиная с Белого Дома - ему пора помереть."
И все это под восторженные вопли толпы, среди которых слышится "Требуем репараций!", "Давайте сожжем!".
Мирная протестующая, учительница по профессии, берёт в руки мегафон и под одобрительные аплодисменты толпы говорит дословно следующее:
"Белые люди, отдайте нам ваши чертовы деньги, ваши чертовы дома, вашу чертову собственность - мы требуем все! Пошли на хер белые вместе с США и свой империей, этому дерьму пора издохнуть. Нам пора начинать их мочить, начиная с Белого Дома - ему пора помереть."
И все это под восторженные вопли толпы, среди которых слышится "Требуем репараций!", "Давайте сожжем!".
03 Февраля 2017 в 11:32:54
03 Февраля 2017 в 11:04:12
Казахстанец собирает деньги для фильма о Мачете, "свинолюдях" и усатой девочке, передает корреспондент Tengrinews.kz.
03 Февраля 2017 в 10:56:56
Всем доброго дня!
Хочу поделиться как Киви-терминалы обманывают на комиссионных.
Обычно все услуги оплачиваю через интернет-банкинг, но на этот раз на счету денег не было и пришлось оплачивать наличными через терминал. Первый попавшийся Каспи-терминал оказался не рабочим, заехал в следующий магазин там стоял Киви-терминал, подхожу к нему а на экране следующая надпись:
Хочу поделиться как Киви-терминалы обманывают на комиссионных.
Обычно все услуги оплачиваю через интернет-банкинг, но на этот раз на счету денег не было и пришлось оплачивать наличными через терминал. Первый попавшийся Каспи-терминал оказался не рабочим, заехал в следующий магазин там стоял Киви-терминал, подхожу к нему а на экране следующая надпись:
03 Февраля 2017 в 10:40:55
Трамп: - Спасибо, Самсунг! Будет здорово видеть вас здесь!
https://www.axios.com/trump-effect-samsung-may-build-u-s-factory-2233101986.html
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/827207267632164868
https://www.axios.com/trump-effect-samsung-may-build-u-s-factory-2233101986.html
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/827207267632164868
03 Февраля 2017 в 10:19:47
03 Февраля 2017 в 10:17:37
03 Февраля 2017 в 10:12:55
г.Шымкент, ул. Ташенова - отреагировали и исправили
03 Февраля 2017 в 10:08:20
03 Февраля 2017 в 10:06:43
03 Февраля 2017 в 09:57:29
Астрономы обнаружили, что Млечный Путь сейчас движется с аномально высокой скоростью, превышающей темпы расширения Вселенной, из-за того, что его выталкивает некая гигантская космическая пустыня, а не только притягивает так называемый «Великий Аттрактор», говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Astronomy.
03 Февраля 2017 в 09:49:50
03 Февраля 2017 в 09:48:48
03 Февраля 2017 в 09:33:18
03 Февраля 2017 в 09:24:06
Отказался везти ребёнка без автокресла
осторожно, 9-ти этажный мат
осторожно, 9-ти этажный мат
03 Февраля 2017 в 09:20:31
03 Февраля 2017 в 09:18:05
03 Февраля 2017 в 09:12:09
В частности, предлагается ввести материальную компенсацию за причиненный ущерб здоровью пациента.
03 Февраля 2017 в 08:50:30
В конце января портал The Local сообщил о взломе компьютерной сети четырехзвездочного австрийского отеля Jagerwirt, после чего информацию перепечатали многие мировые и российские СМИ. Согласно источнику, хакеры получили доступ к системе электронных ключей, удаленно заблокировали гостей в номерах и потребовали за их освобождение выкуп 1500 евро.
03 Февраля 2017 в 08:05:37
03 Февраля 2017 в 06:51:19
Член счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Айгуль Мухаметкарим рассказала о результатах государственного аудита деятельности фонда "Самрук-Казына", сообщает МИА "Казинформ".
02 Февраля 2017 в 22:58:46
02 Февраля 2017 в 22:50:56