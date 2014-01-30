Политика Когда отменяешь указы своего предшественника





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Речь идет о так называемом Obamacare — законе экс-президента Барака Обамы о защите пациентов и доступной медицинской помощи, который он сам называл своим главным документом за два срока в Белом доме, сообщает агентство Reuters. Президент США Дональд Трамп в свои первые часы после вступления в должность подписал указ по здравоохранению, который предписывает учреждениям «снизить регулирование» в ожидании отмены реформы, введенной предыдущим главой Белого дома Бараком Обамой.Речь идет о так называемом Obamacare — законе экс-президента Барака Обамы о защите пациентов и доступной медицинской помощи, который он сам называл своим главным документом за два срока в Белом доме, сообщает агентство Reuters. 409 0 0 5 409

Шымкент В Шымкентском парке «Самал» посажено 5 тысяч деревьев



Сегодня, при участии акима Южно-Казахстанской области Жансеита Туймебаева, во втором парке, строящийся в рамках программы «Шатқал», посажено 5 тысяч деревьев. Площадь парка, которому дали название «Самал», составляет 38 гектаров, а длина 1750 метров. 364 2 0 7 364

Шымкент Шымкентских полицейских осудили за подделку протоколов Троих полицейских Шымкента осудили за фальсификацию административных протоколов, предает Tengrinews.kz со ссылкой на прокуратуру Каратауского района Шымкента. 310 1 0 1 310

Шымкент В Шымкенте после ДТП пьяный водитель уснул за рулем



Полицейских вызвали жители многоэтажного дома №192в по улице Уалиханова в 11 микрорайоне — на их глазах и произошло дорожно-транспортное происшествие. 480 0 1 2 480

Блоги Как регистрировать прописку онлайн? Кто делал от А до Я? Подскажите для особо *одаренных*

Пошел сегодня в ЦОН, надеясь если погода плохая, то людей мало будет, но люди наверное подумали также. Столько свободно времени нет.

Как сделать регистрацию онлайн, поясните как надо?

Мне надо вписаться в квартиру хозяина временно. 592 2 0 4 592

Политика Самолеты ВКС РФ начали летать через воздушное пространство Турции

12 января генштабы РФ и Турции подписали авиационный меморандум.



Судя по открытой информации, доступной на сайте Flightradar24, самолет Ту-134Б-2 RA-65733, следует по маршруту из Чкаловска в Хмеймим через воздушное пространство Турции, чего ранее не наблюдалось.12 января генштабы РФ и Турции подписали авиационный меморандум. 760 5 3 2 760

Шымкент Африканцы, обвиняемые в мошенничестве, попали под амнистию. Сегодня в Аль-Фарабийском суде вынесли приговор по делу граждан Республики Нигерия, пытавшихся совершить мошенничество в Шымкенте. 1195 1 0 6 1195

Шымкент Единственный человек объяснивший для чего нужна регистрация граждан



«Аким Шымкента «по-свойски» объяснил зачем нужна временная регистрация. И заметьте, ни слова про меры против террористов. На мой взгляд, при такой подаче, необходимость временной регистрации начинает выглядеть куда логичнее», — написал на своей странице бывший внештатный советник акима Шымкента Данат Жумин. 2433 15 10 24331510 29

Центральная Азия Поезд из Узбекистана на Иссык-Куль будет проходить через Шымкент Поезд между Ташкентом и Иссык-Кулем начнет курсировать 25 июня, в пути он будет находиться чуть более суток. По маршруту следования поезда есть две казахстанские станции «Шымкент» и «Тараз». Узбекистан и Кыргызстан обсуждают возможности запуска в предстоящий летний сезон популярного у узбекистанцев туристического поезда «Ташкент — Иссык-Куль — Ташкент», сообщает корреспондент Sputnik. 1668 7 1 1668 16

Ядерщик Нужны спикеры по газо-отопительной теме С ноября месяца я насчитал 16 тем по теме газа и отопления. А гневных комментариев и не счесть. Наверняка поэтому, одно из республиканских СМИ заинтересовалось нашей проблемой. Готовится большой и серьёзный материал на эту тему. Уже всё готово, но для полноты картины нужны спикеры, которые не боятся открыто высказаться. Чем больше нас будет, тем сильнее мы прижмём всех причастных. А то ведь скажут что у населения жалоб нет.

Свои телефоны можете присылать на почту himic3 собачка ya точка ru или же писать в комментарии. После прочтения я их удалю. В особенности нужны авторы постов. 1748 7 0 1748 17

Наука и техника Полицейским устанавливают камеры на крышу автомобиля







Подобные устройства, по данным из открытых источников, оборудованы инфракрасными камерами с 30-кратным увеличением и специальными стеклоочистителями, позволяющими работать в плохую погоду. Вращать камеру можно пультом, устанавливаемым в салоне авто. "Это автомобильные видеорегистраторы для патрульных машин для фиксации правонарушений. В настоящее время идет установка, монтаж камер, - сообщила пресс-секретарь ДВД Атырауской области Гульназира Мухтарова.Подобные устройства, по данным из открытых источников, оборудованы инфракрасными камерами с 30-кратным увеличением и специальными стеклоочистителями, позволяющими работать в плохую погоду. Вращать камеру можно пультом, устанавливаемым в салоне авто. 1097 1 3 1097 11

Империя зла Премьер Ирака призвал расследовать вторжение США 2003 года Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади призвал расследовать обстоятельства вторжения военной коалиции во главе с США в свою страну в 2003 году. Об этом он заявил на специально собранной пресс-конференции в Багдаде, которую транслировало государственное телевидение. 1101 8 0 7 1101

Блоги Коммунальный детектив Сильно не пинайте, пишу как есть, убил пол дня времени бегая по кабинетам, чтобы распутать этот мини детектив. 1676 5 0 2 1676

Шымкент Аким Шымкента о чистоте города



В ходе отчетной встречи акима Абайского района перед населением глава областного центра Г. Абдрахимов призвал жителей города быть более ответственными по отношению к чистоте нашего города. 1073 2 0 1073 11

Империя зла Гражданин Казахстана признался в США в пособничестве ДАИШ Гражданин Казахстана Ахрор Саидахметов признал себя виновным в сговоре с целью оказания поддержки террористической организации ДАИШ, сообщил в пресс-релизе в четверг минюст США. 438 0 1 3 438

Блоги Подскажите с интернетом Здорово Всем! Вопрос касаемо интернета. В настоящее время пользуюсь интернет от билайна - "Интернет дома". Не устраивает, каждый день глюки, то скорость упадёт то вообще интернет обрывается временами. Пинг в онлайн играх за 100, в одном городе (Шымкенте) играем с мужиками в онлайн игру (не важно какая игра, но не танки=)...) у них IDNET, пинг 70-75, у меня же 100-140 оооочень редко когда 95. Посоветуйте пожалуйста, и какой тариф. Спасибо! 1576 1 1 1576 28

Новости оружия Термоядерное оружие нового поколения ЦРУ недавно открыло архивы времен холодной войны.

И там есть интересные документы, потверждающие факт наличия у СССР "чистых" термоядерных боеприпасов малой мощности.

Они дают минимум радиоактивного загрязнения, основная масса энергии выходит в виде гаммы, жесткого рентгена и ЭМИ.

https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/DOC_0001260463.pdf И там есть интересные документы, потверждающие факт наличия у СССР "чистых" термоядерных боеприпасов малой мощности.Они дают минимум радиоактивного загрязнения, основная масса энергии выходит в виде гаммы, жесткого рентгена и ЭМИ. 1174 5 0 5 1174

Наука и техника NASA признало неготовность частных американских компаний к отправке астронавтов на МКС Американские компании Boeing Co. и Space Exploration Technologies Corp. Илона Маска не смогли предоставить NASA вовремя надежные пилотируемые корабли для отправки на МКС астронавтов, поэтому агентству придется дополнительно приобрести пять мест на российских кораблях «Союз», сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на отчет Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства. 888 0 0 5 888

Видео Обрушение 17-этажного здания в Тегеране







17-этажное здание "Пласко", считающееся самой старой высоткой в Тегеране, загорелось в районе 8 часов утра по местному времени. Порядка 200 пожарных были отправлены на место происшествия и в течение 3,5 часов боролись с пламенем. Здание было построено в 1962 году, в нем располагались магазины с одеждой. Под завалами оказались более 30 человек.17-этажное здание "Пласко", считающееся самой старой высоткой в Тегеране, загорелось в районе 8 часов утра по местному времени. Порядка 200 пожарных были отправлены на место происшествия и в течение 3,5 часов боролись с пламенем. Здание было построено в 1962 году, в нем располагались магазины с одеждой. 899 2 1 8 899

Политика Российские умельцы отчеканили Трампу «подарок» к инаугурации



В городе Златоуст Челябинской области выпустили серию коллекционных монет из драгоценных металлов с изображением нового президента США Дональда Трампа, церемония инаугурации которого пройдёт 20 января. Первую монету весом около килограмма златоустские умельцы хотят подарить лично Трампу при помощи российских дипломатов и партнёров в США, передаёт NTD. 898 4 1 2 898

Мнения Послание Николая Носова. Незнайка на Луне



«Незнайка на Луне» — отражение современной действительности. В мире, в котором правит только жажда денег, наживы и развлечений, превращающих людей в баранов. А ведь нас предупреждали еще в детстве… Фрагменты сказки 1964 года звучат как никогда актуально… 1614 6 0 1614 16