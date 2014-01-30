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Погода в Шымкенте и области
Гражданская радиосвязь города Шымкент СВ13
Веб-Камера Шымкента работает на всех устройствах!
Тест скорости, Шымкент
Интернет радио
Тема для охотников, Рыбаков и Грибников
Давайте сделаем Шымкент лучше. Карта города
Погода в Шымкенте и области
01 Февраля 2017 в 23:33:06
01 Февраля 2017 в 23:02:27
Аким Шымкента пригрозил увольнениями бездельникам и бездарям в полиции, сообщает корреспондент Tengrinews.kz. Неутешительные прогнозы в свой адрес услышали начальники четырех районных МПС Шымкента. Габидулла Абдрахимов упрекнул полицейское руководство в работе на отчетность.
01 Февраля 2017 в 20:11:16
После публикации Ирина Абрамова от 30 января о загаженности подъездных путей к Чимкенту по железной дороге.
https://www.facebook.com/abramulchik/posts/1405051719546401?pnref=story
На следующий же день появилось восторженное сообщение о том, что акимат привёл в порядок обочины железной дороги. :-)
Конечно было понятно, что это пиар-вброс акимата, так как подобные проблемы не решаются за один день.
https://www.facebook.com/abramulchik/posts/1405051719546401?pnref=story
На следующий же день появилось восторженное сообщение о том, что акимат привёл в порядок обочины железной дороги. :-)
Конечно было понятно, что это пиар-вброс акимата, так как подобные проблемы не решаются за один день.
01 Февраля 2017 в 17:57:06
Очевидцы засняли "байгу" автобусов в Шымкенте. Съемка велась 1 февраля из автомобиля, следующего по пятам нарушителей дорожного спокойствия.
01 Февраля 2017 в 16:15:28
01 Февраля 2017 в 16:15:01
Без хозяина земля круглая сирота. Именно так сейчас можно охарактеризовать ситуацию с территорией бывшего свинцового завода. Напомним, что в последние годы заводом владело АО «Южполиметалл», президент которого был приговорен к 6 годам 6 месяцам лишения свободы за присвоение и растрату вверенного ему чужого имущества.
01 Февраля 2017 в 14:41:59
Казахстанские фристайлисты Жанбота Алдабергенова и Баглан Инкарбек выиграли золотые медали Универсиады-2017 в Алматы в дисциплине «смешанная командная акробатика». В финале казахстанский дуэт оставил позади китайских спортсменов, завершив выступление после двух попыток с показателем 167.05.
Эта победа является знаменательным событием в истории южноказахстанского спорта. Учитывая теплую зиму и редкий снег, 3 спортсмена из Южно-Казахстанской области стали призерами Всемирной зимней Универсиады 2017.
Эта победа является знаменательным событием в истории южноказахстанского спорта. Учитывая теплую зиму и редкий снег, 3 спортсмена из Южно-Казахстанской области стали призерами Всемирной зимней Универсиады 2017.
01 Февраля 2017 в 14:38:16
На перекрестке проспекта Республики и улицы Бейбитшилик водители обратили внимание на необычную форму представителя Местной полицейской службы Шымкента — полицейского-регулировщика.
01 Февраля 2017 в 14:18:41
Председатель комитета по финансам и бюджету Мажилиса Парламента РК Гульжана Карагусова прокомментировала ежегодное Послание народу Президента РК, передаёт корреспондент МИА "Казинформ".
01 Февраля 2017 в 14:17:27
Канадские студенты начали активно использовать эмодзи с казахстанским флагом в своих переписках. По их словам, он отлично иллюстрирует ситуацию, когда в разговоре ничего не понятно.
01 Февраля 2017 в 14:15:46
Министерство иностранных дел Таджикистана выразило надежду на помощь иностранных партнеров в ликвидации последствий стихии в республике. В обращении, с которым выступил МИД, отмечается, что погодные условия в республике в осенне-зимний период оказались аномальными.
01 Февраля 2017 в 14:14:29
Эти меры в 2018 году обеспечат увеличение в 1,8 раза нового размера базовой пенсии по сравнению с 2017 годом.
01 Февраля 2017 в 14:13:30
Наглядный пример был снят сегодня утром.
01 Февраля 2017 в 14:11:56
В скором времени казахстанцам не нужно будет “шерстить” десятки сайтов с объявлениями о трудоустройстве - все имеющиеся на просторах Интернета данные о вакансиях и соискателях работы будут объединены на портале enbek.kz. Об этом вчера со ссылкой на президента АО “Центр развития трудовых ресурсов” Даулета АРГАНДЫКОВА сообщила пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения.
01 Февраля 2017 в 14:10:03
В день смерти Юрия СТЕПАНОВА его братья Сергей и Дмитрий СТЕПАНОВЫ узнали, что остались без собственного жилья. Выяснилось, что Юрий при жизни умудрился по-тихому дважды продать четырехкомнатную квартиру в Алматы в которой они выросли и дружно жили. А сейчас их единственное жилье находится в залоге Казахстанской ипотечной компании (КИК). Примечательно, что оба нотариуса, оформлявшие, по утверждению Сергея и Дмитрия, от их имени поддельную генеральную доверенность Юрию и два договора купли-продажи, сегодня находятся в местах лишения свободы. Два брата, пройдя все возможные инстанции, чтобы сохранить за собой право на единственное жилье, удивляются тому, как одни и те же судебные органы по одному и тому же делу принимают совершенно разные решения.
01 Февраля 2017 в 14:05:56
Причастен ли к дебошу в сауне начальник управления собственной безопасности ДВД Костанайской области Жарасхан АКБЕРДИЕВ? Сейчас этим вопросом занимаются представители МВД Казахстана.
01 Февраля 2017 в 13:55:57
Как полицейские чины Карагандинской области отрицали причастность своих сотрудников к массовой драке
01 Февраля 2017 в 13:44:23
Молодому мужчине стало плохо внезапно. Предварительная причина смерти - сердечная недостаточность.
01 Февраля 2017 в 12:35:59
История мужчины началась с поиска работы. В прошлом году Ережепов купил в Шымкенте газету с объявлениями о трудоустройстве. "Смотрю, вакансия там стоит: "Требуется грузчик". Позвонил. Девушка подняла трубку. Я с ней говорю. Она говорит: "Есть работа, но не в Казахстане, а в России, в городе Саратове. Грузчиком". Я говорю, хорошо, давайте встретимся. Встретились. Сидели. Она говорит: "Магазин ее сестры, ее муж там - казахи, не бойся! Наши, шымкентские!" Я согласился. Поверил", - вспоминает мужчина.
01 Февраля 2017 в 11:34:41
Продюсер российского исполнителя Сергей Пудовкин направил письмо китайскому каналу, в котором заявил о нарушении авторских прав.
01 Февраля 2017 в 11:29:52
01 Февраля 2017 в 11:26:20
01 Февраля 2017 в 11:24:42
01 Февраля 2017 в 11:14:58
01 Февраля 2017 в 11:14:06
01 Февраля 2017 в 11:09:19
01 Февраля 2017 в 11:05:51
А вместе с ними и малый бизнес, объекты которого расположены вдоль широкогой улица. Акимат Шымкента посчитал их неэстетичными и отправил, по выражению самих горожан, в «резервацию».
01 Февраля 2017 в 10:15:07
Главе отдела ЦИБ ФСБ Сергею Михайлову и его заместителю Дмитрию Докучаеву предъявили обвинение в госизмене
01 Февраля 2017 в 10:03:28
01 Февраля 2017 в 10:00:11
Немецкий Deutsche Bank согласился выплатить банковскому регулятору штата Нью-Йорк штраф в размере 425 миллионов долларов за нарушения при торговле российскими ценными бумагами в 2011-2015 годах. Об этом сообщает Reuters.
01 Февраля 2017 в 09:59:14
Около 900 сотрудников Государственного департамента США подписали внутренний меморандум, в которой подвергается критике указ президента Дональда Трампа, запрещающий въезд в Соединенные Штаты иммигрантам из семи стран с преимущественно мусульманским населением, а также беженцам.
01 Февраля 2017 в 09:52:43
❄Как жаль, я Вам теперь не по карману…
❄Ты шкаф большой, но антресоль пустая.
❄Вы с этим умным видом даже спите?
❄Гляжу, Вы лирик с матерным уклоном…
❄А в письмах Вы казались мне стройнее…
❄"Нахал!”- совсем не значит “Прекратите!»
❄Да, ты по-крупному умеешь мелочиться…
❄Наш кот не гадит в туфли – он брезгливый...
❄Ты шкаф большой, но антресоль пустая.
❄Вы с этим умным видом даже спите?
❄Гляжу, Вы лирик с матерным уклоном…
❄А в письмах Вы казались мне стройнее…
❄"Нахал!”- совсем не значит “Прекратите!»
❄Да, ты по-крупному умеешь мелочиться…
❄Наш кот не гадит в туфли – он брезгливый...
01 Февраля 2017 в 09:51:53
В Алматы молодой человек, обклеенный деньгами, предлагает помощь нуждающимся. Он держит в руках плакат с надписью: «Возьмите, если вы нуждающийся».
01 Февраля 2017 в 09:50:19
В кой-то раз вышла на больничный и хочу поделиться своими впечатлениями от похода в поликлинику. Как это подобает, отправили сдавать анализы. Думала обычная процедура - пришел, сдал, ушел. Но не тут-то было.
Пришла в 7:30. Очередь занимают не сдавать анализы, а просто взять талон, что бы сдать этот анализ.
8:30 жду талон. Анализы принимают с 8:00 до 9:00 , за талоном стоишь с 7:00 до 8:30. К тому же у них ограниченное количество талонов. Активные больные решили зайти к глав врачу, которого конечно же не было даже в 8:50. Интересно она приходит после того как заканчиваются талоны? Больные люди с температурой, пожилые, беременные, с грудными детьми, стоят в бесконечных очередях. Как решить эту проблему? Шымкент мкр. Казгурт СВА-1
Пришла в 7:30. Очередь занимают не сдавать анализы, а просто взять талон, что бы сдать этот анализ.
8:30 жду талон. Анализы принимают с 8:00 до 9:00 , за талоном стоишь с 7:00 до 8:30. К тому же у них ограниченное количество талонов. Активные больные решили зайти к глав врачу, которого конечно же не было даже в 8:50. Интересно она приходит после того как заканчиваются талоны? Больные люди с температурой, пожилые, беременные, с грудными детьми, стоят в бесконечных очередях. Как решить эту проблему? Шымкент мкр. Казгурт СВА-1
01 Февраля 2017 в 09:44:59
Молодого человека без бумажного билета высадили в Щучинске 5 января, сообщает ДВД на транспорте.
Нурсултан Шакенов пробыл на морозе более 12 часов после того, как его высадили с поезда.
Нурсултан Шакенов пробыл на морозе более 12 часов после того, как его высадили с поезда.
01 Февраля 2017 в 09:40:14
Комиссия по международной торговле США объявила о введении пошлины на ввоз в США китайских стральных машин в размере 32-52%.
01 Февраля 2017 в 08:23:09
Уважаемые казахстанцы!
В преддверии новой эпохи я обращаюсь с Посланием к народу Казахстана.
В преддверии новой эпохи я обращаюсь с Посланием к народу Казахстана.
Судья округа Тревис, штат Техас пришла на заседание в "вагинальной шапке" с протестов против Трампа.
01 Февраля 2017 в 08:09:58
01 Февраля 2017 в 08:08:07
Германия использует заниженный курс евро для получения торговых преимуществ над своими партнерами — США и другими странами ЕС, заявил советник Дональда Трампа, глава Национального торгового совета при американском президенте Питер Наварро. Его комментарии опубликовала во вторник, 31 января, британская Financial Times. По словам Наварро, именно такая позиция Германии мешает принять американо-европейское соглашение о свободной торговле, переговоры по которому начались еще в 2013 году. Курс евро к доллару на заявлениях советника Трампа подскочил почти на 1%, до максимума за восемь недель.
01 Февраля 2017 в 07:54:45
Хакеры Anonymous призвали к международному бойкоту США