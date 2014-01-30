Такого столпотворения как сегодня, на единственной горнолыжной базе ЮКО не было никогда, с момента ее открытия. Стоянка переполнилась уже утром рано. У подъемника образовалась многометровая очередь в три ряда. Как отмечают горнолыжники, приходилось стоять более 50 минут, чтобы добраться до заветной швабры. Так же было и с кресельным подъемником. Некоторые устав от очереди, пытались покинуть базу, но их ждал еще один неприятный сюрприз - невозможность выехать со стоянки да и вообще с территории. Машины были припаркованы вдоль обочины, к тому же по обе стороны скопились глубокие сугробы. Как-то объехать и разъехаться было невозможно. Само собой возник конфликт приезжающих и уезжающих. Кто-то простоял в такой пробке более получаса. Вереница из машин растянулась от самой базы и до нижнего проката, что находится на повороте в деревне. Также пробка образовалась уже далеко от базы, на повороте возле мечети. Кто-то сравнил сегодняшнее столпотворение с ситуацией на православном кладбище в родительский день. Только вместо цветов, предприимчивые граждани предлагали санки с лыжами и ледянками.Одно радует, что с каждым годом, любителей активного зимнего отдыха становится всё больше и больше.