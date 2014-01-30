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Мнения
Досым Сатпаев: Признаки подготовки к транзиту власти в Казахстане налицо
16 Января 2017 в 20:00:04
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев распорядился создать рабочую группу, которая выработает схему распределения полномочий между ветвями власти — президентом, правительством, парламентом. Почти одновременно он отозвал с должности посла в России Марата Тажина, назначив его заместителем руководителя президентской администрации. Наблюдатели считают два события взаимосвязанными — интеллектуал и опытнейший работник Тажин может получить поручение президента: курировать работу упомянутой группы. О событиях в Казахстане, происходящих и вероятных, корреспонденту EADaily рассказывает директор Группы оценки рисков (Алма-Ата) Досым Сатпаев.
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Закона.Нет
Пьяные пилоты - это не анекдот
16 Января 2017 в 17:23:36
Авиарейс Атырау-Актобе-Шымкент перенесли из-за нетрезвых членов экипажа.
Причину отмены рейса официально подтвердили.

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Политика
Депутат Жамалов о смерти человека в ЦОНе
16 Января 2017 в 17:10:27
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Шымкент
В ЮКО сплошь и рядом нарушаются строительные нормы
16 Января 2017 в 15:15:40
О низком качестве строительства и недобросовестной работе приемной комиссии говорили на заседании, прошедшем при участии заместителя акима области Дархана Сатыбалды. На сегодняшний день в работе застройщиков немало изъянов. А на организации, занимающиеся технадзором, в акимате пообещали подавать в суд.
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Политика
Из интервью Пескова
16 Января 2017 в 15:01:45
Песков: Сайт Кремля хакеры атакуют тысячи раз в день, но мы не говорим - это заказано Обамой. Вы тогда подумали бы "Эти русские сумасшедшие"
Песков о встрече Трампа и Путина: Чем раньше она состоится, тем лучше. Сейчас надо сесть друг напротив друга и проговорить все необходимое
Песков: В США когда-то ловили коммунистов. Сейчас позорно сочувствовать России. Вы даже говорите: давайте не пить водку. Это же безумие!
- У российских спецслужб есть что-то на Трампа? Песков: Досье я не видел. Трамп бизнесмен, а бизнесменами и туристами разведка не занимается
- Как одним словом назвать отношения с США? Песков: Больные! Считаем дни до момента, когда услышим трезвые голоса из Вашингтона
- Обама слабак? Песков: - Нет права описывать Обаму. Он продолжает приносить вред и подвергать опасности наши двусторонние отношения
Песков: Тиллерсон и Лавров будут прекрасной парой!
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Шымкент
Управление ЧС ЮКО проводит агитационные работы
16 Января 2017 в 14:51:27
В целях предупреждения отравления угарным газом и недопущения пожаров проводятся агитационные работы среди населения.

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Империя зла
Спецслужбы США препятствовали доставки лекарства Примакову
16 Января 2017 в 14:50:21
Официальный представитель МИД России Мария Захарова впервые обнародовала информацию о действиях американских спецслужб, которые привели к задержке доставки из США в России лекарственных препаратов, необходимых для лечения экс-премьер-министра РФ Евгения Примакова.
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Империя зла
Для работающих в Белом доме журналистов предлагают ввести тест на наркотики
16 Января 2017 в 14:41:55
Кандидат на пост пресс-секретаря избранного президента США Дональда Трампа предложил ввести тест на наркотики для журналистов, работающих в Белом доме. Об этом сообщает BuzzFeed.
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Империя зла
10 основных принципов военной пропаганды
16 Января 2017 в 14:39:13
10 основных принципов военной пропаганды, из книги "Falsehood in war-time" (автор - лорд Arthur Ponsonby):
1. Мы не хотим войны.
2. За все несет ответственность другая сторона.
3. Лидер противоборствующей страны - сущий дьявол.
4. Мы боремся за благородные цели, а не преследуем свои интересы.
5. Враг использует запрещенное оружие.
6. Враг целенаправленно совершает злодеяния, мы - только случайно.
7. Наши потери незначительны, потери противника огромны.
8. Представители культуры, искусства и интеллектуалы поддерживают наше дело.
9. Наша миссия священна.
10. Предателем является любой, кто поставит под вопрос сообщения наших СМИ.
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Блоги
Нарушение Автобуса
16 Января 2017 в 14:14:46
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Шымкент
Засадить все овраги внутри и вокруг Шымкента решил Жансеит Туймебаев
16 Января 2017 в 14:12:48
Программа «Шаткал» предусматривает превращение в парки оврагов и заброшенных участков. В рамках программы на 16 тыс. гектарах планируется формирование зеленого пояса вокруг города. На территории парка «Шымсая» были посажены тысячи саженцев деревьев.

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Закона.Нет
Майлыбаев и Галихин арестованы по подозрению в разглашении госсекретов
16 Января 2017 в 14:03:51
"12 января 2017 года Комитет национальной безопасности по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.1, п.3 ст.185 – "Незаконное собирание, распространение, разглашение государственных секретов" Уголовного кодекса Республики Казахстан, задержаны бывшие работники Администрации Президента РК Баглан Майлыбаев и заместитель заведующего отделом внутренней политики Николай Галихин", – говорится в сообщении КНБ.
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Шымкент
"Улицы города Ш" : Прогулка по улице Диваева
16 Января 2017 в 14:01:59
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Блоги
Есть ли шансы узаконить автономку
16 Января 2017 в 13:13:33
Титусяне поделитесь информацией, есть ли способ узаконить автономное отопление в квартире 5-этажного дома.
До установки зимой ходили в квартире в куртках, регулярно болели все
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Закона.Нет
Прокуратура Южной Кореи выдала ордер на арест сына главы Samsung по подозрению в подкупе президента
16 Января 2017 в 12:45:42
Прокуратура Южной Кореи выдала ордер на арест вице-председателя компании Samsung Electronics Ли Чжэ Ёна, который проходит в качестве подозреваемого по делу о коррупционном скандале вокруг бывшего президента страны Пак Кын Хе, сообщает «Ренхап».
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В Казахстане
В ЦОНе скончался ещё один мужчина
16 Января 2017 в 12:44:44
В Алатауском Центре обслуживания населения (ЦОН) Алматы скончался человек

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Империя зла
Капитал восьми богатейших бизнесменов достиг объема средств половины населения мира
16 Января 2017 в 12:43:09
Размер состояния восьми миллиардеров равен объему средств беднейшей половины населения 
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Шымкент
Мужчина разъезжал с ружьем по Шымкенту
16 Января 2017 в 12:17:47
Мужчина разъезжал с ружьем по Шымкенту. Об этом сообщает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на местную полицейскую службу Шымкента.


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Экономика
Карагусова: Сейчас обанкротиться легче, чем закрыть предприятие
16 Января 2017 в 12:07:10
Депутат Мажилиса РК Гульжана Карагусова прокомментировала проблемы, возникающие при процедуре добровольной ликвидации предприятий, передает корреспондент Tengrinews.kz.
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Шымкент
Прокуратура ЮКО даёт советы гражданам
16 Января 2017 в 12:05:19
На сайте Прокуратуры Южно-Казахстанской области опубликованы советы казахстанцам о том, как не стать жертвой мошенников. Первым пунктом прокуратура предлагает не открывать двери незнакомцам, даже, если они представляются полицейскими
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Шымкент
Гражданин Турции скончался в шымкентском мотеле
16 Января 2017 в 12:03:52
В мотеле Шымкента умер дальнобойщик из Турции. Вместе со своим напарником из Грузии 54-летний мужчина провел "веселый" вечер, после чего его нашли мертвым, сообщает TVK.
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Культура
Верховный муфтий Саудовской Аравии назвал "развратом" посещение кинотеатров и концертов
16 Января 2017 в 12:02:18
Высокопоставленный священнослужитель Саудовской Аравии предупредил граждан Королевства о «порочности» кинотеатров и музыкальных концертов, передает Казинформ.
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Шымкент
Арестован 23-летний виновник ДТП со смертельным исходом в Шымкенте
16 Января 2017 в 12:01:30
В ЮКО 23-летний водитель, совершивший наезд на пешеходов со смертельным исходом, арестован. Об этом сообщает пресс-служба ДВД Южно-Казахстанской области, передает Казинформ.
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Наука и техника
Груз доставлен, ступень возвращена обратно на землю
16 Января 2017 в 11:25:29
SpaceX благополучно посадила ступень ракеты Falcon 9 на морскую платформу

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Видео
Что будет, если скрестить верховую езду и сноуборд
16 Января 2017 в 11:21:15


Скихорсинг называется
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Наука и техника
Американку убила супербактерия, устойчивая к 26 антибиотикам
16 Января 2017 в 11:18:03
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Империя зла
Трамп заявил о возможном снятии санкций
16 Января 2017 в 11:14:26
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Шымкент
Начинали, как всегда, за здравие...
16 Января 2017 в 11:05:09
К сожалению, в Южно-Казахстанской области есть предприятия, которые не оправдали возложенных на них надежд стать передовиками производства. О двух из них мы сегодня и расскажем.

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Центральная Азия
Упал самолет в Кыргызстане
16 Января 2017 в 10:16:36
При крушении самолета близ аэропорта "Манас" погибли жильцы частных домов

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Видео
О Трампе и Путине. Юмористическая передача
16 Января 2017 в 09:34:03
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Шымкент
Мактааральская драма
16 Января 2017 в 09:27:17
В понедельник, 9 января, В Шымкенте межрайонный специализированный суд по уголовным делам вынес приговор по делу о сексуальных домогательствах к ребенку. Инцидент с маленькой девочкой стал причиной драматических событий, развернувшихся прошлым летом в Мактааральском районе Южно-Казахстанской области.
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Шымкент
В Шымкенте вновь подорожал бензин
16 Января 2017 в 09:24:04
Цена АИ-92 за несколько дней выросла на 6 тенге. Ценники в Шымкенте переписали на большинстве автозаправочных станций, и теперь стоимость топлива доходит до 139 тенге.
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Закона.Нет
СМИ: Арестован бывший замруководителя администрации президента РК Майлыбаев
15 Января 2017 в 22:55:34
Бывший заместитель руководителя администрации президента Баглан Майлыбаев арестован, сообщает "ЦентрАзия" со ссылкой на источник.



Баглан Майлыбаев. Фото: wikipedia.org
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Экономика
Правительству РК предложили передать пенсионные активы ЕНПФ частным компаниям
15 Января 2017 в 22:55:01
«На наш взгляд, это послужит толчком для развития конкурентного рынка пенсионных услуг», - отметила председатель совета директоров АО «ЕНПФ» Дина Галиева.
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Спорт
Дакар 2017 Финиш
15 Января 2017 в 20:42:09
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Шымкент
Наезд на пешеходов со смертельных исходом совершил водитель в Шымкенте
15 Января 2017 в 08:31:30
В субботу около 6 часов вечера на автодороге по направлению из Шымкента в Аксукент водитель легкового автомобиля на высокой скорости совершил наезд на женщину, переходившую дорогу с тремя детьми.

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Экономика
В Казахстане на утилизацию сдали уже около 6 тысяч старых автомобилей
14 Января 2017 в 18:30:52
Лидером по приему старых автомобилей стал город Шымкент.
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Центральная Азия
Первая в Узбекистане АЗС «ЛУКОЙЛ» готовится к открытию
14 Января 2017 в 15:29:14
В Ташкенте завершается строительство первой автозаправочной станции «ЛУКОЙЛ».

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Империя зла
Кудрин: "Идеи Трампа угрожают мировой экономике"
14 Января 2017 в 13:45:21
Меры, которые предлагает избранный президент США Дональд Трамп, опасны для мировой экономики, заявил бывший министр финансов России, председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин.
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В Казахстане
Жильцы алматинской многоэтажки подозревают, что их дом накреняется
14 Января 2017 в 12:44:34


Застройщики уверяют, что повода для беспокойства нет – новый дом просто дает осадку.
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