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Какую зарплату вы получаете?
02 Февраля 2017 в 10:15:12







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Империя зла
Надо же! Прозрели!
03 Февраля 2017 в 20:09:52
ОБСЕ заявила о танках в Авдеевке.

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Империя зла
Трампо-твиттер: Шварцнегер, Иран, Австралия, бизнес, протестанты, Лувр
03 Февраля 2017 в 19:58:13
- Еще один радикальный исламистский террорист только что атаковал Лувр в Париже. Туристы заперты. Франция опять на краю [пропасти]. Американцы, давайте будем умнее [чем они].
- Профессиональные анархисты, воры и платные протестанты потверждают точку зрения миллионов людей, которые проголосовали за СДЕЛАЕМ АМЕРИКУ СНОВА ВЕЛИКОЙ!
- Встречаюсь утром с руководителями крупнейшего бизнеса. Хорошие рабочие места возвращаются в Америку, так создаются налоги в бюджет и здравоохранение!
Раскрыть - Спасибо премьер-министру Австралии, который рассказал правду о нашем весьма цивилизованном разговоре, который опять переврали ФАЛЬШИВЫЕ НОВОСТИ. Очень хорошо!

- Иран играет с огнем - они не оценили насколько "добр" был к ним президент Обама. Но не я!
- Да, Арнольд Шварцнегер очень плохо показал себя на посту губернатора Калифорнии, еще хуже в [реалити-шоу] "Ученик", но он хотя бы пытался!
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Политика
Оскандалившийся чиновник стал заместителем акима в Актюбинской области
03 Февраля 2017 в 17:50:56
Бывший глава агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Западно-Казахстанской области Нурлан Суюнбаев получил руководящую должность. В 2015 году Суюнбаев был уволен после скандального видео с его участием, передает корреспондент NUR.KZ.



Скриншот с видео с участием Нурлана Суюнбаева
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Империя зла
Чуркин предложил Лондону "очистить совесть", вернув аннексированные территории
03 Февраля 2017 в 17:37:08
"А что касается позиции представителя Соединенного Королевства, то хочу посоветовать: верните Мальвинские острова, верните Гибралтар, верните аннексированную вами часть Кипра, верните архипелаг Чагос в Индийском океане, который вы превратили в огромную военную базу. Тогда ваша совесть будет, может быть, чуть более чиста"

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Видео
Крокодил с добычей
03 Февраля 2017 в 16:22:03
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Девчонки
Пятничные девчонки
03 Февраля 2017 в 16:18:05
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Политика
В Казахстане предложили увольнять чиновников за провал госпрограмм
03 Февраля 2017 в 16:15:18
Предложение прозвучало от первого секретаря Компартии РК.
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Шымкент
В Шымкенте обнаружен труп молодого мужчины
03 Февраля 2017 в 16:14:40


На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и криминалисты.
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В Казахстане
Уровень безработицы в РК составляет 5%, а молодежной безработицы - 3,9%
03 Февраля 2017 в 15:47:06
В результате принятых мер по сдерживанию роста цен, инфляция по итогам года составила 8,5% против 13,6% в 2015 году - Сулейменов.
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Шымкент
Полмиллиона тенге обещают полицейские Шымкента за информацию о грабителе
03 Февраля 2017 в 15:45:51
Полицейские Шымкента обещают полмиллиона тенге тому, кто опознает человека, подозреваемого в попытке ограбления ломбарда, сообщает корреспондент Tengrinews.kz.


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Закона.Нет
Сделавшая алматинскому пенсионеру смертельный укол медсестра избежит наказания
03 Февраля 2017 в 15:42:15
Медсестра, которая в амбулатории Алматинской области сделала пенсионеру смертельный укол, возможно, избежит уголовного наказания, сообщает КТК. Об этом телеканалу рассказала вдова умершего 64-летнего пенсионера Александра Сивака.
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Закона.Нет
Лежачий полицейский
03 Февраля 2017 в 15:40:18
Внимание! Видео содержит ненормативную лексику!



Имя сотрудника полиции и причины его довольно-таки странного состояния, пока неизвестны.
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Политика
Назарбаев на расширенном заседании правительства
03 Февраля 2017 в 15:33:42
Президент о Налоговом кодексе: Кто-то создал его с вражеской целью
Назарбаев Касымбеку: Ты же не начальник, чтобы бумаги кидать
Назарбаев Касымбеку о застойных предприятиях: Ты можешь "валить" на Исекешева
Назарбаев: Где сидит пятая колонна внутри правительства?
Назарбаев министру финансов: Ты снова раздаешь всем подряд деньги
Президент Казахстана высказался об объединении банков
Назарбаев Акишеву: Никого не бойся
Назарбаев Султанову: Третье предупреждение для тебя будет плачевным
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Империя зла
Против агрессии России в Кыргбекистане
03 Февраля 2017 в 12:10:05
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Видео
Боксера нокаутировали ведром со льдом сразу после победы
03 Февраля 2017 в 12:04:19
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Империя зла
Что сейчас ощущают жители Донецка, Макеевки, Ясиноватой, Горловки
03 Февраля 2017 в 12:02:00
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Видео
Прыжок в никуда
03 Февраля 2017 в 12:00:27
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Империя зла
Выступающая на антиТрамповском митинге
03 Февраля 2017 в 11:45:40
Видеозапись с митинга противников Дональда Трампа в Сиэтле.
Мирная протестующая, учительница по профессии, берёт в руки мегафон и под одобрительные аплодисменты толпы говорит дословно следующее:
"Белые люди, отдайте нам ваши чертовы деньги, ваши чертовы дома, вашу чертову собственность - мы требуем все! Пошли на хер белые вместе с США и свой империей, этому дерьму пора издохнуть. Нам пора начинать их мочить, начиная с Белого Дома - ему пора помереть."
И все это под восторженные вопли толпы, среди которых слышится "Требуем репараций!", "Давайте сожжем!".

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Видео
Мощный поток лавы в океан
03 Февраля 2017 в 11:32:54
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Культура
Казахстанец собирает деньги для фильма о Мачете, "свинолюдях" и усатой девочке
03 Февраля 2017 в 11:04:12
Казахстанец собирает деньги для фильма о Мачете, "свинолюдях" и усатой девочке, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Блоги
Как Киви-терминалы обманывают на комиссионных
03 Февраля 2017 в 10:56:56
Всем доброго дня!
Хочу поделиться как Киви-терминалы обманывают на комиссионных.
Обычно все услуги оплачиваю через интернет-банкинг, но на этот раз на счету денег не было и пришлось оплачивать наличными через терминал. Первый попавшийся Каспи-терминал оказался не рабочим, заехал в следующий магазин там стоял Киви-терминал, подхожу к нему а на экране следующая надпись:

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Политика
Самсунг рассматривает постройку завода в США
03 Февраля 2017 в 10:40:55
Трамп: - Спасибо, Самсунг! Будет здорово видеть вас здесь!
https://www.axios.com/trump-effect-samsung-may-build-u-s-factory-2233101986.html
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/827207267632164868
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Шымкент
28 компаний-пассажироперевозчиков в Шымкенте лишились своих маршрутов
03 Февраля 2017 в 10:19:47
785 2 0 4
Шымкент
Где деньги шымкентцев оплаченные за потребленное тепло?
03 Февраля 2017 в 10:17:37
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Шымкент
Было и стало
03 Февраля 2017 в 10:12:55
г.Шымкент, ул. Ташенова - отреагировали и исправили

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Видео
Спасли лося
03 Февраля 2017 в 10:08:20
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Видео
Любит кататься и саночки возить тоже
03 Февраля 2017 в 10:06:43
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Наука и техника
Космологи нашли причины загадочно быстрого движения Галактики
03 Февраля 2017 в 09:57:29
Астрономы обнаружили, что Млечный Путь сейчас движется с аномально высокой скоростью, превышающей темпы расширения Вселенной, из-за того, что его выталкивает некая гигантская космическая пустыня, а не только притягивает так называемый «Великий Аттрактор», говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Astronomy.
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Видео
Появление Сатурна из-за Луны
03 Февраля 2017 в 09:49:50
331 6 0 3
Видео
Когда у тебя крутой папа
03 Февраля 2017 в 09:48:48
275 10 0 3
Видео
Дойти до школы. Норильск
03 Февраля 2017 в 09:33:18
404 0 6 11
Видео
Яжепапа
03 Февраля 2017 в 09:24:06
Отказался везти ребёнка без автокресла



осторожно, 9-ти этажный мат
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Видео
Новый робот от Бостон Дайнамикс
03 Февраля 2017 в 09:20:31
236 1 0 6
Видео
На что он расчитывал
03 Февраля 2017 в 09:18:05
373 2 0 6
В Казахстане
В Казахстане предлагают страховать от врачебных ошибок
03 Февраля 2017 в 09:12:09
В частности, предлагается ввести материальную компенсацию за причиненный ущерб здоровью пациента.
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IT
Четыре выкупа. Как хакеры четыре раза ограбили один и тот же отель
03 Февраля 2017 в 08:50:30
В конце января портал The Local сообщил о взломе компьютерной сети четырехзвездочного австрийского отеля Jagerwirt, после чего информацию перепечатали многие мировые и российские СМИ. Согласно источнику, хакеры получили доступ к системе электронных ключей, удаленно заблокировали гостей в номерах и потребовали за их освобождение выкуп 1500 евро.
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Империя зла
Протесты в Румынии
03 Февраля 2017 в 08:05:37
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Закона.Нет
В работе "Самрук-Казына" выявили миллиардные нарушения
03 Февраля 2017 в 06:51:19
Член счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Айгуль Мухаметкарим рассказала о результатах государственного аудита деятельности фонда "Самрук-Казына", сообщает МИА "Казинформ".
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Шымкент
Вместо дороги - огромная грязная лужа под ногами
02 Февраля 2017 в 22:58:46
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Спорт
Универсиада: копилка нашей сборной пополнилась четырьмя золотыми медалями
02 Февраля 2017 в 22:50:56
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