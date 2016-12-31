Империя зла Теракт в ночном клубе Стамбула Нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле унесло жизни 39 человек, еще 69 пострадали. Четверо находятся в критическом состоянии. Среди погибших 16 иностранцев. 62 0 0 0 62

IT Китай запускает глобальную телесеть для зарубежного вещания Центральное телевидение Китая запустит новую глобальную медиаплатформу China Global Television Network для зарубежного вещания, передает Reuters. 103 0 0 0 103

Политика Трамп поздравил с Новым годом "многочисленных врагов" "С Новым годом всех, включая моих многочисленных врагов и тех, кто боролся со мной и проиграл так, что теперь просто не знает, что делать", — написал он в Twitter . 184 1 0 0 184

Экономика В Казахстане прекратилась сборка внедорожников Тoyota Fortuner В середине декабря 2016 года с конвейера завода «СарыаркаАвтоПром» в Костанае сошли последние экземпляры внедорожников Toyota Fortuner 314 0 2 1 314

Политика Откуда у министра Бишимбаева три диплома Глава Министерства национальной экономики умудрился окончить бакалавриат за три года, а позже одновременно получить дипломы еще двух вузов.

23 Окт 2016 387 2 0 0 387

Культура Американцы спели гимн России у консульства в Нью-Йорке в память о жертвах крушения Ту-154



Около двух десятков американцев спели гимн России у генконсульства в Нью-Йорке в память о жертвах авиакатастрофы Ту-154. Об этом сообщает ТАСС.

Участники акции, большинство из которых представляли хор международного Шиллерского института, принесли цветы к диппредставительству России, спели отрывок кантаты номер 140 Иоганна Себастьяна Баха на немецком языке и гимн России — на русском. Около двух десятков американцев спели гимн России у генконсульства в Нью-Йорке в память о жертвах авиакатастрофы Ту-154. Об этом сообщает ТАСС.Участники акции, большинство из которых представляли хор международного Шиллерского института, принесли цветы к диппредставительству России, спели отрывок кантаты номер 140 Иоганна Себастьяна Баха на немецком языке и гимн России — на русском. 1952 5 1 3 1952

Империя зла «The Guardian» - «Икона стиля».

Первое место заняла вот она - Мишель Обама, бывшая первая леди США. По мнению прогрессивной общественности, эта женщина в драпировке дивана и портьер Колонного зала Дома союзов является самой стильной в уходящем году:



Популярное английское издание «The Guardian» разродилось под конец года премией «Иконы стиля».Первое место заняла вот она - Мишель Обама, бывшая первая леди США. По мнению прогрессивной общественности, эта женщина в драпировке дивана и портьер Колонного зала Дома союзов является самой стильной в уходящем году: 2262 0 0 2262 32

Империя зла Захарова назвала ложью сообщения о закрытии англо-американской школы в Москве «Американские официальные лица «анонимно пробрифинговали» свои СМИ о том, что в качестве ответной меры Россия закрыла американскую школу в Москве. Это ложь. Видимо, Белый дом совсем обезумел и начал придумывать санкции против своих же собственных детей», — написала Захарова в Facebook. 1675 0 0 7 1675

Девчонки Пятничные девчонки 3248 14 0 8 324814

Империя зла Столкновения на границе между Арменией и Азербайджаном Разведгруппа Вооруженных сил Армении попала в засаду подразделений азербайджанской армии при попытке проникновения на территорию Азербайджана, утверждают в Баку в Министерстве обороны. 1641 1 3 5 1641

Политика Дутерте кэп



Дутерте: Большинство послов США шпионят и имеют связи с ЦРУ, а их сильной стороной является подрыв местных правительств. 1095 8 1 1 1095

Политика Произошло событие, которого мы так ждали и которое приближали своей работой



29 декабря в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с министром обороны Сергеем Шойгу и министром иностранных дел Сергеем Лавровым, на которой Владимир Путин объявил: только что в Сирии подписаны документы о прекращении огня на всей территории Сирийской Арабской Республики. 1123 10 1 7 112310

Политика Путин запретил служащим владеть зарубежными активами Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий владеть иностранными активами депутатам, чиновникам и сотрудникам силовых ведомств, в том числе через третьих лиц или доверительное управление. Документ опубликован на портале правовой информации. 642 5 1 6 642

Шымкент О тарифах в Шымкенте рассказали в антимонопольном департаменте ЮКО В Шымкенте руководитель департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции ЮКО рассказал о положении, которое сложилось на сегодняшний день с тарифами. С 1 января 2017 года нас ожидает отмена государственного ценового регулирования на регулируемых рынках в области ж/д транспорта, электро- и теплоэнергетики, гражданской авиации, газа. Отмена ценового регулирования может повлечь определенные риски необъективного роста цен на услуги, может вызвать социальную напряженность, сообщает корреспондент ТК «Отырар TV» Шынар Оразова. 1085 0 6 9 1085

Закона.Нет 50 килограммов тантала пытались вывезти из Усть-Каменогорска рейсовым автобусом. Ценный металл, отнесенный в России к стратегически важным товаром, пытались контрабандой доставить в Новосибирск. Попытку пресекли сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю. Об этом ИА REGNUM сообщили 28 декабря, в пресс-службе ведомства. 818 0 0 4 818

Блоги Декан Юкгу не дает посещать занятия за опоздания на первую пару Здравствуйте. Есть проблема с деканом 9 корпуса ЮКГУ. За одно опоздание дает недопуск на все занятия. Преподавателей заставляет ставить нб. Опоздавших вызывает с родителями. Чтобы получить допуск, надо написать заявление об отчислении по собственному желанию. 5 курс. Это вообще законно? Выгонять из универа из за опоздания и не давать возможности заходить на занятия, чтобы набралось достаточно пропусков, для отчисления. Как нам быть? Благодарю заранее. 3219 5 15 321915 37

Империя зла Эрдоган обвинил коалицию во главе с США в поддержке ДАИШ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время пресс-конференции в Анкаре сообщил об имеющихся у него доказательствах, включая фотографии и видео, поддержки террористической группировки ДАИШ со стороны международной коалиции, возглавляемой США. 625 2 1 9 625

Наука и техника Минздрав РФ заявил о «фантастическом» результате испытаний препарата от рака В России проходит вторая фаза испытаний первого отечественного препарата, который «показал фантастический результат по устранению метастазирующих меланом». Об этом заявила глава Министерства здравоохранения Вероника Скворцова в интервью телеканалу «Россия 24». 829 7 2 6 829