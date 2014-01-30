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Погода в Шымкенте и области
Гражданская радиосвязь города Шымкент СВ13
Веб-Камера Шымкента работает на всех устройствах!
Тест скорости, Шымкент
Интернет радио
Тема для охотников, Рыбаков и Грибников
Давайте сделаем Шымкент лучше. Карта города
Погода в Шымкенте и области
16 Января 2017 в 20:00:04
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев распорядился создать рабочую группу, которая выработает схему распределения полномочий между ветвями власти — президентом, правительством, парламентом. Почти одновременно он отозвал с должности посла в России Марата Тажина, назначив его заместителем руководителя президентской администрации. Наблюдатели считают два события взаимосвязанными — интеллектуал и опытнейший работник Тажин может получить поручение президента: курировать работу упомянутой группы. О событиях в Казахстане, происходящих и вероятных, корреспонденту EADaily рассказывает директор Группы оценки рисков (Алма-Ата) Досым Сатпаев.
16 Января 2017 в 17:23:36
Авиарейс Атырау-Актобе-Шымкент перенесли из-за нетрезвых членов экипажа.
Причину отмены рейса официально подтвердили.
Причину отмены рейса официально подтвердили.
16 Января 2017 в 17:10:27
16 Января 2017 в 15:15:40
О низком качестве строительства и недобросовестной работе приемной комиссии говорили на заседании, прошедшем при участии заместителя акима области Дархана Сатыбалды. На сегодняшний день в работе застройщиков немало изъянов. А на организации, занимающиеся технадзором, в акимате пообещали подавать в суд.
16 Января 2017 в 15:01:45
Песков: Сайт Кремля хакеры атакуют тысячи раз в день, но мы не говорим - это заказано Обамой. Вы тогда подумали бы "Эти русские сумасшедшие"
Песков о встрече Трампа и Путина: Чем раньше она состоится, тем лучше. Сейчас надо сесть друг напротив друга и проговорить все необходимое
Песков: В США когда-то ловили коммунистов. Сейчас позорно сочувствовать России. Вы даже говорите: давайте не пить водку. Это же безумие!
- У российских спецслужб есть что-то на Трампа? Песков: Досье я не видел. Трамп бизнесмен, а бизнесменами и туристами разведка не занимается
- Как одним словом назвать отношения с США? Песков: Больные! Считаем дни до момента, когда услышим трезвые голоса из Вашингтона
- Обама слабак? Песков: - Нет права описывать Обаму. Он продолжает приносить вред и подвергать опасности наши двусторонние отношения
Песков: Тиллерсон и Лавров будут прекрасной парой!
Песков о встрече Трампа и Путина: Чем раньше она состоится, тем лучше. Сейчас надо сесть друг напротив друга и проговорить все необходимое
Песков: В США когда-то ловили коммунистов. Сейчас позорно сочувствовать России. Вы даже говорите: давайте не пить водку. Это же безумие!
- У российских спецслужб есть что-то на Трампа? Песков: Досье я не видел. Трамп бизнесмен, а бизнесменами и туристами разведка не занимается
- Как одним словом назвать отношения с США? Песков: Больные! Считаем дни до момента, когда услышим трезвые голоса из Вашингтона
- Обама слабак? Песков: - Нет права описывать Обаму. Он продолжает приносить вред и подвергать опасности наши двусторонние отношения
Песков: Тиллерсон и Лавров будут прекрасной парой!
16 Января 2017 в 14:51:27
В целях предупреждения отравления угарным газом и недопущения пожаров проводятся агитационные работы среди населения.
16 Января 2017 в 14:50:21
Официальный представитель МИД России Мария Захарова впервые обнародовала информацию о действиях американских спецслужб, которые привели к задержке доставки из США в России лекарственных препаратов, необходимых для лечения экс-премьер-министра РФ Евгения Примакова.
16 Января 2017 в 14:41:55
Кандидат на пост пресс-секретаря избранного президента США Дональда Трампа предложил ввести тест на наркотики для журналистов, работающих в Белом доме. Об этом сообщает BuzzFeed.
16 Января 2017 в 14:39:13
10 основных принципов военной пропаганды, из книги "Falsehood in war-time" (автор - лорд Arthur Ponsonby):
1. Мы не хотим войны.
2. За все несет ответственность другая сторона.
3. Лидер противоборствующей страны - сущий дьявол.
4. Мы боремся за благородные цели, а не преследуем свои интересы.
5. Враг использует запрещенное оружие.
6. Враг целенаправленно совершает злодеяния, мы - только случайно.
7. Наши потери незначительны, потери противника огромны.
8. Представители культуры, искусства и интеллектуалы поддерживают наше дело.
9. Наша миссия священна.
10. Предателем является любой, кто поставит под вопрос сообщения наших СМИ.
1. Мы не хотим войны.
2. За все несет ответственность другая сторона.
3. Лидер противоборствующей страны - сущий дьявол.
4. Мы боремся за благородные цели, а не преследуем свои интересы.
5. Враг использует запрещенное оружие.
6. Враг целенаправленно совершает злодеяния, мы - только случайно.
7. Наши потери незначительны, потери противника огромны.
8. Представители культуры, искусства и интеллектуалы поддерживают наше дело.
9. Наша миссия священна.
10. Предателем является любой, кто поставит под вопрос сообщения наших СМИ.
16 Января 2017 в 14:14:46
16 Января 2017 в 14:12:48
Программа «Шаткал» предусматривает превращение в парки оврагов и заброшенных участков. В рамках программы на 16 тыс. гектарах планируется формирование зеленого пояса вокруг города. На территории парка «Шымсая» были посажены тысячи саженцев деревьев.
16 Января 2017 в 14:03:51
"12 января 2017 года Комитет национальной безопасности по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.1, п.3 ст.185 – "Незаконное собирание, распространение, разглашение государственных секретов" Уголовного кодекса Республики Казахстан, задержаны бывшие работники Администрации Президента РК Баглан Майлыбаев и заместитель заведующего отделом внутренней политики Николай Галихин", – говорится в сообщении КНБ.
16 Января 2017 в 14:01:59
16 Января 2017 в 13:13:33
Титусяне поделитесь информацией, есть ли способ узаконить автономное отопление в квартире 5-этажного дома.
До установки зимой ходили в квартире в куртках, регулярно болели все
До установки зимой ходили в квартире в куртках, регулярно болели все
16 Января 2017 в 12:45:42
Прокуратура Южной Кореи выдала ордер на арест вице-председателя компании Samsung Electronics Ли Чжэ Ёна, который проходит в качестве подозреваемого по делу о коррупционном скандале вокруг бывшего президента страны Пак Кын Хе, сообщает «Ренхап».
16 Января 2017 в 12:44:44
В Алатауском Центре обслуживания населения (ЦОН) Алматы скончался человек
16 Января 2017 в 12:43:09
Размер состояния восьми миллиардеров равен объему средств беднейшей половины населения
16 Января 2017 в 12:17:47
Мужчина разъезжал с ружьем по Шымкенту. Об этом сообщает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на местную полицейскую службу Шымкента.
16 Января 2017 в 12:07:10
Депутат Мажилиса РК Гульжана Карагусова прокомментировала проблемы, возникающие при процедуре добровольной ликвидации предприятий, передает корреспондент Tengrinews.kz.
16 Января 2017 в 12:05:19
На сайте Прокуратуры Южно-Казахстанской области опубликованы советы казахстанцам о том, как не стать жертвой мошенников. Первым пунктом прокуратура предлагает не открывать двери незнакомцам, даже, если они представляются полицейскими
16 Января 2017 в 12:03:52
В мотеле Шымкента умер дальнобойщик из Турции. Вместе со своим напарником из Грузии 54-летний мужчина провел "веселый" вечер, после чего его нашли мертвым, сообщает TVK.
16 Января 2017 в 12:02:18
Высокопоставленный священнослужитель Саудовской Аравии предупредил граждан Королевства о «порочности» кинотеатров и музыкальных концертов, передает Казинформ.
16 Января 2017 в 12:01:30
В ЮКО 23-летний водитель, совершивший наезд на пешеходов со смертельным исходом, арестован. Об этом сообщает пресс-служба ДВД Южно-Казахстанской области, передает Казинформ.
16 Января 2017 в 11:25:29
SpaceX благополучно посадила ступень ракеты Falcon 9 на морскую платформу
16 Января 2017 в 11:21:15
Скихорсинг называется
16 Января 2017 в 11:18:03
16 Января 2017 в 11:14:26
16 Января 2017 в 11:05:09
К сожалению, в Южно-Казахстанской области есть предприятия, которые не оправдали возложенных на них надежд стать передовиками производства. О двух из них мы сегодня и расскажем.
16 Января 2017 в 10:16:36
При крушении самолета близ аэропорта "Манас" погибли жильцы частных домов
16 Января 2017 в 09:34:03
16 Января 2017 в 09:27:17
В понедельник, 9 января, В Шымкенте межрайонный специализированный суд по уголовным делам вынес приговор по делу о сексуальных домогательствах к ребенку. Инцидент с маленькой девочкой стал причиной драматических событий, развернувшихся прошлым летом в Мактааральском районе Южно-Казахстанской области.
16 Января 2017 в 09:24:04
Цена АИ-92 за несколько дней выросла на 6 тенге. Ценники в Шымкенте переписали на большинстве автозаправочных станций, и теперь стоимость топлива доходит до 139 тенге.
15 Января 2017 в 22:55:34
Бывший заместитель руководителя администрации президента Баглан Майлыбаев арестован, сообщает "ЦентрАзия" со ссылкой на источник.
Баглан Майлыбаев. Фото: wikipedia.org
Баглан Майлыбаев. Фото: wikipedia.org
15 Января 2017 в 22:55:01
«На наш взгляд, это послужит толчком для развития конкурентного рынка пенсионных услуг», - отметила председатель совета директоров АО «ЕНПФ» Дина Галиева.
15 Января 2017 в 20:42:09
15 Января 2017 в 08:31:30
В субботу около 6 часов вечера на автодороге по направлению из Шымкента в Аксукент водитель легкового автомобиля на высокой скорости совершил наезд на женщину, переходившую дорогу с тремя детьми.
14 Января 2017 в 18:30:52
Лидером по приему старых автомобилей стал город Шымкент.
14 Января 2017 в 15:29:14
В Ташкенте завершается строительство первой автозаправочной станции «ЛУКОЙЛ».
14 Января 2017 в 13:45:21
Меры, которые предлагает избранный президент США Дональд Трамп, опасны для мировой экономики, заявил бывший министр финансов России, председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин.
14 Января 2017 в 12:44:34
Застройщики уверяют, что повода для беспокойства нет – новый дом просто дает осадку.