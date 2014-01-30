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Шымкент В Шымкенте появятся газовые инспекторы



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Картинки Оймякон — полюс холода!



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Шымкент На стройке в Шымкенте обнаружены останки людей



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Шымкент В центре Шымкента во время перестрелки погиб мужчина Ссора за столиком в кафе «Камшат» переросла в уличную драку и обернулась трагедией. По словам очевидцев, несколько мужчин сидели в кафе, а после завязалась ссора, началась драка и один из участников потасовки открыл стрельбу. 1782 0 7 1782 12

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Закона.Нет Гражданку Казахстана подозревают в убийстве монахини в Беларуси Ножевые ранения настоятельнице Cвято-Ксениевского монастыря в Борисовском районе Беларуси матушки Василиссе, в результате которых она скончалась, нанесла гражданка Казахстана 380 0 6 0 380

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