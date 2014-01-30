Мнения Досым Сатпаев: Признаки подготовки к транзиту власти в Казахстане налицо Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев распорядился создать рабочую группу, которая выработает схему распределения полномочий между ветвями власти — президентом, правительством, парламентом. Почти одновременно он отозвал с должности посла в России Марата Тажина, назначив его заместителем руководителя президентской администрации. Наблюдатели считают два события взаимосвязанными — интеллектуал и опытнейший работник Тажин может получить поручение президента: курировать работу упомянутой группы. О событиях в Казахстане, происходящих и вероятных, корреспонденту EADaily рассказывает директор Группы оценки рисков (Алма-Ата) Досым Сатпаев. 306 1 0 0 306

Закона.Нет Пьяные пилоты - это не анекдот

Причину отмены рейса официально подтвердили.



Авиарейс Атырау-Актобе-Шымкент перенесли из-за нетрезвых членов экипажа.Причину отмены рейса официально подтвердили. 860 0 3 4 860

Шымкент В ЮКО сплошь и рядом нарушаются строительные нормы О низком качестве строительства и недобросовестной работе приемной комиссии говорили на заседании, прошедшем при участии заместителя акима области Дархана Сатыбалды. На сегодняшний день в работе застройщиков немало изъянов. А на организации, занимающиеся технадзором, в акимате пообещали подавать в суд. 750 0 1 9 750

Политика Из интервью Пескова Песков: Сайт Кремля хакеры атакуют тысячи раз в день, но мы не говорим - это заказано Обамой. Вы тогда подумали бы "Эти русские сумасшедшие"

Песков о встрече Трампа и Путина: Чем раньше она состоится, тем лучше. Сейчас надо сесть друг напротив друга и проговорить все необходимое

Песков: В США когда-то ловили коммунистов. Сейчас позорно сочувствовать России. Вы даже говорите: давайте не пить водку. Это же безумие!

- У российских спецслужб есть что-то на Трампа? Песков: Досье я не видел. Трамп бизнесмен, а бизнесменами и туристами разведка не занимается

- Как одним словом назвать отношения с США? Песков: Больные! Считаем дни до момента, когда услышим трезвые голоса из Вашингтона

- Обама слабак? Песков: - Нет права описывать Обаму. Он продолжает приносить вред и подвергать опасности наши двусторонние отношения

Песков: Тиллерсон и Лавров будут прекрасной парой! 554 6 3 3 554

Шымкент Управление ЧС ЮКО проводит агитационные работы



В целях предупреждения отравления угарным газом и недопущения пожаров проводятся агитационные работы среди населения. 491 2 0 7 491

Империя зла Спецслужбы США препятствовали доставки лекарства Примакову Официальный представитель МИД России Мария Захарова впервые обнародовала информацию о действиях американских спецслужб, которые привели к задержке доставки из США в России лекарственных препаратов, необходимых для лечения экс-премьер-министра РФ Евгения Примакова. 523 0 3 3 523

Империя зла Для работающих в Белом доме журналистов предлагают ввести тест на наркотики Кандидат на пост пресс-секретаря избранного президента США Дональда Трампа предложил ввести тест на наркотики для журналистов, работающих в Белом доме. Об этом сообщает BuzzFeed. 412 1 0 8 412

Империя зла 10 основных принципов военной пропаганды 10 основных принципов военной пропаганды, из книги "Falsehood in war-time" (автор - лорд Arthur Ponsonby):

1. Мы не хотим войны.

2. За все несет ответственность другая сторона.

3. Лидер противоборствующей страны - сущий дьявол.

4. Мы боремся за благородные цели, а не преследуем свои интересы.

5. Враг использует запрещенное оружие.

6. Враг целенаправленно совершает злодеяния, мы - только случайно.

7. Наши потери незначительны, потери противника огромны.

8. Представители культуры, искусства и интеллектуалы поддерживают наше дело.

9. Наша миссия священна.

10. Предателем является любой, кто поставит под вопрос сообщения наших СМИ. 1. Мы не хотим войны.2. За все несет ответственность другая сторона.3. Лидер противоборствующей страны - сущий дьявол.4. Мы боремся за благородные цели, а не преследуем свои интересы.5. Враг использует запрещенное оружие.6. Враг целенаправленно совершает злодеяния, мы - только случайно.7. Наши потери незначительны, потери противника огромны.8. Представители культуры, искусства и интеллектуалы поддерживают наше дело.9. Наша миссия священна.10. Предателем является любой, кто поставит под вопрос сообщения наших СМИ. 570 2 0 570 18

Блоги Нарушение Автобуса 580 0 2 8 580

Шымкент Засадить все овраги внутри и вокруг Шымкента решил Жансеит Туймебаев



Программа «Шаткал» предусматривает превращение в парки оврагов и заброшенных участков. В рамках программы на 16 тыс. гектарах планируется формирование зеленого пояса вокруг города. На территории парка «Шымсая» были посажены тысячи саженцев деревьев. 467 1 0 9 467

Закона.Нет Майлыбаев и Галихин арестованы по подозрению в разглашении госсекретов "12 января 2017 года Комитет национальной безопасности по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.1, п.3 ст.185 – "Незаконное собирание, распространение, разглашение государственных секретов" Уголовного кодекса Республики Казахстан, задержаны бывшие работники Администрации Президента РК Баглан Майлыбаев и заместитель заведующего отделом внутренней политики Николай Галихин", – говорится в сообщении КНБ. 560 3 0 5 560

Блоги Есть ли шансы узаконить автономку Титусяне поделитесь информацией, есть ли способ узаконить автономное отопление в квартире 5-этажного дома.

До установки зимой ходили в квартире в куртках, регулярно болели все 991 0 2 991 15

Закона.Нет Прокуратура Южной Кореи выдала ордер на арест сына главы Samsung по подозрению в подкупе президента Прокуратура Южной Кореи выдала ордер на арест вице-председателя компании Samsung Electronics Ли Чжэ Ёна, который проходит в качестве подозреваемого по делу о коррупционном скандале вокруг бывшего президента страны Пак Кын Хе, сообщает «Ренхап». 379 1 0 5 379

Шымкент Мужчина разъезжал с ружьем по Шымкенту





Мужчина разъезжал с ружьем по Шымкенту. Об этом сообщает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на местную полицейскую службу Шымкента. 566 3 0 3 566

Экономика Карагусова: Сейчас обанкротиться легче, чем закрыть предприятие Депутат Мажилиса РК Гульжана Карагусова прокомментировала проблемы, возникающие при процедуре добровольной ликвидации предприятий, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Шымкент Прокуратура ЮКО даёт советы гражданам На сайте Прокуратуры Южно-Казахстанской области опубликованы советы казахстанцам о том, как не стать жертвой мошенников. Первым пунктом прокуратура предлагает не открывать двери незнакомцам, даже, если они представляются полицейскими 683 4 2 6 683

Шымкент Гражданин Турции скончался в шымкентском мотеле В мотеле Шымкента умер дальнобойщик из Турции. Вместе со своим напарником из Грузии 54-летний мужчина провел "веселый" вечер, после чего его нашли мертвым, сообщает TVK. 609 0 2 0 609

Шымкент Начинали, как всегда, за здравие...



К сожалению, в Южно-Казахстанской области есть предприятия, которые не оправдали возложенных на них надежд стать передовиками производства. О двух из них мы сегодня и расскажем. 1180 2 5 4 1180

Центральная Азия Упал самолет в Кыргызстане



При крушении самолета близ аэропорта "Манас" погибли жильцы частных домов 1529 0 8 9 1529

Шымкент Мактааральская драма В понедельник, 9 января, В Шымкенте межрайонный специализированный суд по уголовным делам вынес приговор по делу о сексуальных домогательствах к ребенку. Инцидент с маленькой девочкой стал причиной драматических событий, развернувшихся прошлым летом в Мактааральском районе Южно-Казахстанской области. 881 1 3 4 881

Шымкент В Шымкенте вновь подорожал бензин Цена АИ-92 за несколько дней выросла на 6 тенге. Ценники в Шымкенте переписали на большинстве автозаправочных станций, и теперь стоимость топлива доходит до 139 тенге. 845 0 9 845 17