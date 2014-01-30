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Шымкент
В Шымкенте столкнулись пассажирский автобус и маршрутка, полные людей
01 Февраля 2017 в 23:33:06
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Шымкент
Бездельникам и бездарям в полиции не место: Аким Шымкента пригрозил увольнениями
01 Февраля 2017 в 23:02:27
Аким Шымкента пригрозил увольнениями бездельникам и бездарям в полиции, сообщает корреспондент Tengrinews.kz. Неутешительные прогнозы в свой адрес услышали начальники четырех районных МПС Шымкента. Габидулла Абдрахимов упрекнул полицейское руководство в работе на отчетность.
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Блоги
Шымкентцы разоблачили ПР акцию по уборке мусора вдоль ЖД
01 Февраля 2017 в 20:11:16
После публикации Ирина Абрамова от 30 января о загаженности подъездных путей к Чимкенту по железной дороге.
https://www.facebook.com/abramulchik/posts/1405051719546401?pnref=story
На следующий же день появилось восторженное сообщение о том, что акимат привёл в порядок обочины железной дороги. :-)
Конечно было понятно, что это пиар-вброс акимата, так как подобные проблемы не решаются за один день.
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Шымкент
"Байгу" автобусов в Шымкенте сняли на видео
01 Февраля 2017 в 17:57:06
Очевидцы засняли "байгу" автобусов в Шымкенте. Съемка велась 1 февраля из автомобиля, следующего по пятам нарушителей дорожного спокойствия.

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Шымкент
Депутаты раскритиковали работу отдела ЖКХ Шымкента
01 Февраля 2017 в 16:15:28
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Шымкент
Попытка расследования причин ЧП на ШСЗ
01 Февраля 2017 в 16:15:01
Без хозяина земля круглая сирота. Именно так сейчас можно охарактеризовать ситуацию с территорией бывшего свинцового завода. Напомним, что в последние годы заводом владело АО «Южполиметалл», президент которого был приговорен к 6 годам 6 месяцам лишения свободы за присвоение и растрату вверенного ему чужого имущества.
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Спорт
Фристайлисты из ЮКО взяли золотые медали
01 Февраля 2017 в 14:41:59
Казахстанские фристайлисты Жанбота Алдабергенова и Баглан Инкарбек выиграли золотые медали Универсиады-2017 в Алматы в дисциплине «смешанная командная акробатика». В финале казахстанский дуэт оставил позади китайских спортсменов, завершив выступление после двух попыток с показателем 167.05.



Эта победа является знаменательным событием в истории южноказахстанского спорта. Учитывая теплую зиму и редкий снег, 3 спортсмена из Южно-Казахстанской области стали призерами Всемирной зимней Универсиады 2017.
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Шымкент
Регулировщики в новой форме появились на перекрестках Шымкента
01 Февраля 2017 в 14:38:16
На перекрестке проспекта Республики и улицы Бейбитшилик водители обратили внимание на необычную форму представителя Местной полицейской службы Шымкента — полицейского-регулировщика.

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Политика
Депутат Карагусова: Налоговики должны помогать, а не кошмарить казахстанцев.
01 Февраля 2017 в 14:18:41
Председатель комитета по финансам и бюджету Мажилиса Парламента РК Гульжана Карагусова прокомментировала ежегодное Послание народу Президента РК, передаёт корреспондент МИА "Казинформ".
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Культура
Канадские студенты нашли интересное применение казахстанскому флагу.
01 Февраля 2017 в 14:17:27
Канадские студенты начали активно использовать эмодзи с казахстанским флагом в своих переписках. По их словам, он отлично иллюстрирует ситуацию, когда в разговоре ничего не понятно.
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Центральная Азия
Таджикистан попросил международной помощи из-за аномальных осадков
01 Февраля 2017 в 14:15:46
Министерство иностранных дел Таджикистана выразило надежду на помощь иностранных партнеров в ликвидации последствий стихии в республике. В обращении, с которым выступил МИД, отмечается, что погодные условия в республике в осенне-зимний период оказались аномальными.
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Экономика
Н.Назарбаев поручил поднять пенсии и размеры единовременного пособия на рождение ребенка
01 Февраля 2017 в 14:14:29
Эти меры в 2018 году обеспечат увеличение в 1,8 раза нового размера базовой пенсии по сравнению с 2017 годом.
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Закона.Нет
Как алматинцы бессовестно загрязняют город
01 Февраля 2017 в 14:13:30
Наглядный пример был снят сегодня утром.

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IT
Единая трудовая биржа Казахстана
01 Февраля 2017 в 14:11:56
В скором времени казахстанцам не нужно будет “шерстить” десятки сайтов с объявлениями о трудоустройстве - все имеющиеся на просторах Интернета данные о вакансиях и соискателях работы будут объединены на портале enbek.kz. Об этом вчера со ссылкой на президента АО “Центр развития трудовых ресурсов” Даулета АРГАНДЫКОВА сообщила пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения.
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Закона.Нет
Братья по несчастью
01 Февраля 2017 в 14:10:03
В день смерти Юрия СТЕПАНОВА его братья Сергей и Дмитрий СТЕПАНОВЫ узнали, что остались без собственного жилья. Выяснилось, что Юрий при жизни умудрился по-тихому дважды продать четырехкомнатную квартиру в Алматы в которой они выросли и дружно жили. А сейчас их единственное жилье находится в залоге Казахстанской ипотечной компании (КИК). Примечательно, что оба нотариуса, оформлявшие, по утверждению Сергея и Дмитрия, от их имени поддельную генеральную доверенность Юрию и два договора купли-продажи, сегодня находятся в местах лишения свободы. Два брата, пройдя все возможные инстанции, чтобы сохранить за собой право на единственное жилье, удивляются тому, как одни и те же судебные органы по одному и тому же делу принимают совершенно разные решения.
295 0 3 0
Закона.Нет
Жаркая баня
01 Февраля 2017 в 14:05:56
Причастен ли к дебошу в сауне начальник управления собственной безопасности ДВД Костанайской области Жарасхан АКБЕРДИЕВ? Сейчас этим вопросом занимаются представители МВД Казахстана.
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Закона.Нет
Волшебный пинок от МВД
01 Февраля 2017 в 13:55:57
Как полицейские чины Карагандинской области отрицали причастность своих сотрудников к массовой драке

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В Казахстане
33-летний сотрудник Дирекции Универсиады умер на комплексе трамплинов
01 Февраля 2017 в 13:44:23
Молодому мужчине стало плохо внезапно. Предварительная причина смерти - сердечная недостаточность.
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Закона.Нет
Житель Шымкента, освобожденный из трудового рабства в Москве, рассказал, как попал в плен
01 Февраля 2017 в 12:35:59
История мужчины началась с поиска работы. В прошлом году Ережепов купил в Шымкенте газету с объявлениями о трудоустройстве. "Смотрю, вакансия там стоит: "Требуется грузчик". Позвонил. Девушка подняла трубку. Я с ней говорю. Она говорит: "Есть работа, но не в Казахстане, а в России, в городе Саратове. Грузчиком". Я говорю, хорошо, давайте встретимся. Встретились. Сидели. Она говорит: "Магазин ее сестры, ее муж там - казахи, не бойся! Наши, шымкентские!" Я согласился. Поверил", - вспоминает мужчина.

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Культура
Витас запретил Димашу Кудайбергенову исполнять его песни
01 Февраля 2017 в 11:34:41
Продюсер российского исполнителя Сергей Пудовкин направил письмо китайскому каналу, в котором заявил о нарушении авторских прав.
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Спорт
В копилке сборной Казахстана уже восемь медалей Универсиады
01 Февраля 2017 в 11:29:52
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Закона.Нет
На Универсиаде в Алматы наживаются аферисты
01 Февраля 2017 в 11:26:20
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Политика
Сагинтаев щедро раздает задания по модернизации
01 Февраля 2017 в 11:24:42
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Закона.Нет
Ограбленный ректор из Караганды рассказал, как заработал 1,2 млн долларов
01 Февраля 2017 в 11:14:58
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Спорт
Впечатления иностранцев об универсиаде
01 Февраля 2017 в 11:14:06
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Блоги
Погода виновата
01 Февраля 2017 в 11:09:19

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Шымкент
Жителей Тамерлановского шоссе в Шымкенте отправили за забор
01 Февраля 2017 в 11:05:51
А вместе с ними и малый бизнес, объекты которого расположены вдоль широкогой улица. Акимат Шымкента посчитал их неэстетичными и отправил, по выражению самих горожан, в «резервацию».

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Закона.Нет
Арестованных офицеров ФСБ обвинили в сотрудничестве с ЦРУ
01 Февраля 2017 в 10:15:07
Главе отдела ЦИБ ФСБ Сергею Михайлову и его заместителю Дмитрию Докучаеву предъявили обвинение в госизмене
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Империя зла
91,4% беженцев в Америке получают продовольственные талоны, 68,3% сидят на социальных пособиях
01 Февраля 2017 в 10:03:28

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Империя зла
Deutsche Bank выплатит США штраф за вывод из России 10 млрд долларов
01 Февраля 2017 в 10:00:11
Немецкий Deutsche Bank согласился выплатить банковскому регулятору штата Нью-Йорк штраф в размере 425 миллионов долларов за нарушения при торговле российскими ценными бумагами в 2011-2015 годах. Об этом сообщает Reuters.
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Империя зла
Меморандум с критикой Трампа подписали 900 сотрудников Госдепа
01 Февраля 2017 в 09:59:14
Около 900 сотрудников Государственного департамента США подписали внутренний меморандум, в которой подвергается критике указ президента Дональда Трампа, запрещающий въезд в Соединенные Штаты иммигрантам из семи стран с преимущественно мусульманским населением, а также беженцам.
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Юмор и Истории
Одностишия Натальи Резник
01 Февраля 2017 в 09:52:43
❄Как жаль, я Вам теперь не по карману…
❄Ты шкаф большой, но антресоль пустая.
❄Вы с этим умным видом даже спите?
❄Гляжу, Вы лирик с матерным уклоном…
❄А в письмах Вы казались мне стройнее…
❄"Нахал!”- совсем не значит “Прекратите!»
❄Да, ты по-крупному умеешь мелочиться…
❄Наш кот не гадит в туфли – он брезгливый...
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В Казахстане
Обклеенный деньгами парень
01 Февраля 2017 в 09:51:53
В Алматы молодой человек, обклеенный деньгами, предлагает помощь нуждающимся. Он держит в руках плакат с надписью: «Возьмите, если вы нуждающийся».

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Блоги
Полный беспорядок в поликлиниках Шымкента
01 Февраля 2017 в 09:50:19
В кой-то раз вышла на больничный и хочу поделиться своими впечатлениями от похода в поликлинику. Как это подобает, отправили сдавать анализы. Думала обычная процедура - пришел, сдал, ушел. Но не тут-то было.
Пришла в 7:30. Очередь занимают не сдавать анализы, а просто взять талон, что бы сдать этот анализ.
8:30 жду талон. Анализы принимают с 8:00 до 9:00 , за талоном стоишь с 7:00 до 8:30. К тому же у них ограниченное количество талонов. Активные больные решили зайти к глав врачу, которого конечно же не было даже в 8:50. Интересно она приходит после того как заканчиваются талоны? Больные люди с температурой, пожилые, беременные, с грудными детьми, стоят в бесконечных очередях. Как решить эту проблему? Шымкент мкр. Казгурт СВА-1
555 0 5 13
Закона.Нет
Проводник высадил пассажира с электронным билетом
01 Февраля 2017 в 09:44:59
Молодого человека без бумажного билета высадили в Щучинске 5 января, сообщает ДВД на транспорте.
Нурсултан Шакенов пробыл на морозе более 12 часов после того, как его высадили с поезда.
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Экономика
США водит пошлины на стиральные машины, сделанные в Китае - 32-52%
01 Февраля 2017 в 09:40:14
Комиссия по международной торговле США объявила о введении пошлины на ввоз в США китайских стральных машин в размере 32-52%.
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Политика
Послание Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева народу Казахстана. 31 января 2017 г.
01 Февраля 2017 в 08:23:09
Уважаемые казахстанцы!
В преддверии новой эпохи я обращаюсь с Посланием к народу Казахстана.

934 2 1 19
Империя зла
Судья округа Тревис, штат Техас пришла на заседание в "вагинальной шапке" с протестов против Трампа.
01 Февраля 2017 в 08:09:58
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Экономика
Валютные войны Трампа: как США спровоцировали скачок евро
01 Февраля 2017 в 08:08:07
Германия использует заниженный курс евро для получения торговых преимуществ над своими партнерами — США и другими странами ЕС, заявил советник Дональда Трампа, глава Национального торгового совета при американском президенте Питер Наварро. Его комментарии опубликовала во вторник, 31 января, британская Financial Times. По словам Наварро, именно такая позиция Германии мешает принять американо-европейское соглашение о свободной торговле, переговоры по которому начались еще в 2013 году. Курс евро к доллару на заявлениях советника Трампа подскочил почти на 1%, до максимума за восемь недель.
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Империя зла
Режим Трампа геть! Санкции на США наложить!
01 Февраля 2017 в 07:54:45
Хакеры Anonymous призвали к международному бойкоту США
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