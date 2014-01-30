30 Января 2014 в 09:42:23
*ESET блокирует titus.kz
Гражданская радиосвязь города Шымкент СВ13
Веб-Камера Шымкента работает на всех устройствах!
Тест скорости, Шымкент
Интернет радио
Тема для охотников, Рыбаков и Грибников
Давайте сделаем Шымкент лучше. Карта города
Погода в Шымкенте и области
Гражданская радиосвязь города Шымкент СВ13
Веб-Камера Шымкента работает на всех устройствах!
Тест скорости, Шымкент
Интернет радио
Тема для охотников, Рыбаков и Грибников
Давайте сделаем Шымкент лучше. Карта города
Погода в Шымкенте и области
26 Января 2017 в 16:20:29
Я не ошибся
26 Января 2017 в 16:11:32
Оказывается, я боюсь высоты... Это чудо, что у меня не осталось даже синяка! Я сломал много снаряжения, в том числе и шлем. Спасибо Мэтту за то, что помог мне откопаться. Почти 5 часов я искал свою пропавшую лыжу и спустился вниз.
Автор https://www.instagram.com/devins223/
Автор https://www.instagram.com/devins223/
26 Января 2017 в 15:43:15
26 Января 2017 в 15:29:09
Сотрудник прокуратуры ВКО похвастался в Instagram грубым игнорированием скоростного режима. Ролик, на котором представитель надзорного ведомства грубо нарушает скоростной режим, по информации пользователей, был выложен в открытый доступ самим сотрудником прокуратуры Восточного Казахстана.
26 Января 2017 в 15:25:58
В декабре объем нетто-покупки американской валюты в обменниках - $358,5 млн
26 Января 2017 в 15:25:37
Глава Казпочты перешел на работу в Генпрокуратуру
Он возглавил Комитет по правовой статистике и специальным учетам
Он возглавил Комитет по правовой статистике и специальным учетам
26 Января 2017 в 13:38:50
Алматы, снег.
26 Января 2017 в 12:36:58
Аким Шымкента Г.Абдрахимов проинспектировал качество ремонтных работ по пр. Тауке хана. В ходе осмотра, глава города обратил внимание на ряд недостатков и поручил исправить их до 1 мая т.г.
26 Января 2017 в 12:19:58
По словам спикера палаты представителей, проект Трампа обойдется в сумму от $8 до $14 млрд
26 Января 2017 в 12:04:51
Вчера, 25 января, президент выступил с обращением, где рассказал подробнее о перераспределении власти и новых конституциональных реформах. Политологи отреагировали на сказанное главой государства.
КАРИН, САТПАЕВ И СУЛТАНГАЛИЕВ
КАРИН, САТПАЕВ И СУЛТАНГАЛИЕВ
26 Января 2017 в 12:02:41
Сегодня состоялся совет директоров государственной корпорации «Правительство для граждан» под председательством заместителя премьер-министра Казахстана Имангали Тасмагамбетова. На этом заседании советом директоров единогласно был избран председатель правления НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» Аблайхан Оспанов, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу министерства информации и коммуникаций.
АБЛАЙХАН ОСПАНОВ
АБЛАЙХАН ОСПАНОВ
26 Января 2017 в 11:43:35
Холдинг «Вертолеты России» в 2018 году поставит министерству обороны Казахстана четыре транспортно-боевых вертолета Ми-35М. Об этом в среду, 11 января, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе компании.
26 Января 2017 в 11:18:34
В Кувейте приведены в исполнение семь смертных приговоров, в том числе повешен член королевской семьи - принц Файсал Абдулла аль-Джабер аль-Сабах, которого признали виновным в убийстве и незаконном владении огнестрельным оружием, сообщает в среду государственное агенство KUNA.
26 Января 2017 в 10:20:32
Уважаемые титусяне. Подскажите пожалуйста, где у нас в городе занимаются контактной сваркой? Отвалилась крышка автоклава от кронштейна-держателя. Говорят нужна только контактная сварка. Заранее благодарю.
26 Января 2017 в 10:20:06
26 Января 2017 в 09:40:31
Конгрессмены США Эдвард Марки и Тед Лью предложили запретить американскому президенту первым применять ядерное оружие против других стран. Соответствующий законопроект был внесен в Конгресс 24 января, говорится в заявлении на сайте Эдварда Марки.
26 Января 2017 в 09:32:24
Некоммерческие организации, которые являются грантополучателями Фонда Сороса, в скором времени могут покинуть Венгрию из-за давления правительства, пишет DW.
26 Января 2017 в 09:19:13
26 Января 2017 в 09:16:50
26 Января 2017 в 09:12:40
26 Января 2017 в 09:02:44
26 Января 2017 в 08:57:40
Автоледи из Владивостока избежала аварии, проехав по улице в стиле GTA
Как отмечают в социальной сети, самое удивительное — это как за 10 секунд машина избежала столкновения с попутными и встречными автомобилями и другими препятствиями. Пользователи предполагают, что автоледи просто перепутала педали.
Как отмечают в социальной сети, самое удивительное — это как за 10 секунд машина избежала столкновения с попутными и встречными автомобилями и другими препятствиями. Пользователи предполагают, что автоледи просто перепутала педали.
25 Января 2017 в 22:29:07
По данным очевидцев, навес рухнул на поезд "Астана-Лениногорск" около 14:00.
Информации о пострадавших нет.
Информации о пострадавших нет.
25 Января 2017 в 22:24:43
25 Января 2017 в 21:21:17
«Роскосмос» отозвал двигатели второй и третьей ступени ракет-носителей «Протон-М» из-за низкого качества деталей. Все выпущенные за последние несколько лет двигатели решено отправить обратно на Воронежский механический завод
25 Января 2017 в 21:20:41
Привествую Вас титусяне. Кто может подсказать куда необходимо обратится, с чего начинать, для получения поливного земельного учаска мерою 1-2 га для земледелия (выращивание сельхоз культур) на долгосрочную аренду.
25 Января 2017 в 21:19:30
Средневзвешенный курс доллара на утренней сессии - 327,76 тенге
25 Января 2017 в 21:19:12
Несчастный случай произошел на улице Рашидова. Ближе к вечеру брат с сестрой вместе с отцом инвалидом-колясочником спускались в подземный переход, в какой-то момент женщина не удержала коляску и ее отец покатился по лестнице. Мужчина не вынес полученных травм и скончался на месте. На место происшествия вызвали медиков и сотрудников полиции, однако работникам скорой помощи не осталось ничего кроме как констатировать смерть инвалида.
ТК ТВК
ТК ТВК
25 Января 2017 в 21:17:47
Тему уже обсудили вдоль и поперек, но разрешите добавить немного своих мыслей, почему так произошло, и происходит, и увы будет происходить.
25 Января 2017 в 21:16:32
фильм "Изображая жертву"
25 Января 2017 в 21:16:27
Об этом свидетельствуют данные статистики. Так, по итогам 2016 года всего в Шымкенте зарегистрировано 20 892 уголовных правонарушений, в Астане – 39 727, а в Алматы - 66 913.
25 Января 2017 в 20:45:41
В Казахстане начнут блокировать телефоны, которые не были зарегистрированы в единой базе IMEI-кодов, передает корреспондент Tengrinews.kz.
24 Января 2017 в 23:34:02
Согласно данным АО “КазТрансГаз Аймак”, модернизация газовых сетей производилась с 2010 по 2016 год, ее заказчиком выступили сами газовики. Вот только предавать огласке фирмы, модернизировавшие систему, и имена их руководителей начальники из КТГА не стали. Между тем, по нашей информации, приличную часть заказа на модернизацию отхватила компания, имеющая прямое отношение к одному из бывших акимов Шымкента.
24 Января 2017 в 20:28:16
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова намерена проверить материалы обращения казахстанского коллеги о ситуации с гражданами республики, которые якобы попали в трудовое рабство в Москве, передает «Интерфакс».
24 Января 2017 в 20:09:43
21 января 2017 свою первую официальную встречу президент США Дональд Трамп провел с сотрудниками ЦРУ.
Перевод: Денис Владимирский.
Перевод: Денис Владимирский.
24 Января 2017 в 17:27:57
США признавали, что Организация украинских националистов является террористической, но это не мешало им финансировать ее, свидетельствуют опубликованные архивы ЦРУ.
24 Января 2017 в 17:24:53
Министр здравоохранения и социального развития РК Тамара Дуйсенова прокомментировала вопрос дороговизны лекарств в аптеках Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».
24 Января 2017 в 17:20:00
24 Января 2017 в 16:41:46
Делегация оппозиции не будет подписывать итоговое коммюнике встречи в Астане, передает ТАСС
24 Января 2017 в 13:25:02