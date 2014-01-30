Империя зла Трамп запретил лоббистскую деятельность чиновникам администрации США По информации агентства указ предполагает пожизненный запрет для чиновников на работу в интересах иностранных государств и политических организаций, а также запрет сроком на пять лет с момента отставки на лоббирование интересов компаний. 297 2 0 8 297

Политика Путин позвонил Назарбаеву "Поблагодарил за большой вклад в организацию в Астане Международной встречи по Сирии" 234 2 0 2 234

Наука и техника РФ готова принять сотрудников украинской самолетостроительной компании "Антонов" Россия готова принять авиаконструкторов с украинского предприятия "Антонов", сообщил в субботу при посещении Воронежского акционерного самолетостроительного общества вице-премьер правительства Дмитрий Рогозин. 331 3 1 2 331

Империя зла Олланд призвал Европу дать Трампу жесткий ответ Президент Франции Франсуа Олланд заявил, что Европа должна дать жесткий ответ новому президенту США Дональду Трампу, назвавшему «замечательной вещью» Brexit, передает Agence France-Presse. 379 1 1 4 379

Политика Телефонный разговор Путина и Трампа



Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом США Дональдом Трампом. 557 3 1 8 557

Политика Путин совершит серию поездок по странам Центральной Азии Песков заявил, что российский лидер совершит целую серию поездок по странам Центральной Азии.

Президент России Владимир Путин намерен в ближайшее время посетить Таджикистан и Киргизию. Это подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 315 4 3 1 315

Экономика Toshiba продает свой бизнес по производству микрочипов из-за убытка в $6,1 млрд Японская корпорация Toshiba объявила о решении продать свой бизнес по производству микрочипов и запоминающих устройств с целью компенсировать прогнозируемые убытки, связанные со строительством АЭС в США. Об этом говорится в распространенном заявлении компании. 232 0 1 0 232

Видео На кону универсиада



На Тимирязева/Байзакова, где завтра побегут факелоносцы привезли чистый белый снег на КАМАЗе и засыпают им грязный 403 2 1 6 403

Блоги Нашли номер

Сегодня 28 января в 14.30 часов на пересечении ул.Даларес-Сайрамская нашел гос номер

Сделайте пожалуйста репост

Может чей друг или родственник потерял

По предоставлении техпаспорта номер отдам бесплатно

Сам сталкивался с этим делом

Недавно тоже номер терял

И знаю какой это гемор на сегодняшний день.





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Тел 87019883656 Всем саламСегодня 28 января в 14.30 часов на пересечении ул.Даларес-Сайрамская нашел гос номерСделайте пожалуйста репостМожет чей друг или родственник потерялПо предоставлении техпаспорта номер отдам бесплатноСам сталкивался с этим деломНедавно тоже номер терялИ знаю какой это гемор на сегодняшний день.Тел 87019883656 609 8 0 5 609

Шымкент Эстафета огня 28 Всемирной зимней Универсиады

На площади Аль-Фараби города Шымкент прошла официальная церемония зажжения огня эстафеты 28-й Всемирной зимней Универсиады Алматы-2017. В торжественной церемонии приняли участие аким области Жансеит Туймебаев и градоначальник Г.Абдрахимов. В свою очередь, аким области поздравил общественность, любителей спорта и болельщиков с этим знаменательным событием в истории суверенного Казахстана.

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(189,49 Кб) Сегодня южноказахстанцы приняли эстафету огня 28 Всемирной зимней Универсиады.На площади Аль-Фараби города Шымкент прошла официальная церемония зажжения огня эстафеты 28-й Всемирной зимней Универсиады Алматы-2017. В торжественной церемонии приняли участие аким области Жансеит Туймебаев и градоначальник Г.Абдрахимов. В свою очередь, аким области поздравил общественность, любителей спорта и болельщиков с этим знаменательным событием в истории суверенного Казахстана.Нравится 990 4 2 990 10

Закона.Нет В ЕНПФ признались в многомиллиардных убытках Инвестиционный убыток единственного в стране пенсионного фонда составил почти девять миллиардов тенге. Он ушел в минус из-за изменения курса валют и переоценки ценных бумаг, а произошло это еще в декабре, передает КТК. 1302 0 5 1302 13

Закона.Нет За недолив бензина оштрафованы АЗС Алматы Результаты проверок специалистами Департамента Комитета техрегулирования и метрологии города показали, что сразу десять городских АЗС обманывают каждого клиента на 200 миллилитров. Водители, заправляющие полный бак, и вовсе недополучают до двух литров топлива. 902 1 0 902 11

Закона.Нет Главврач из видео с призывом "крутить больных" освобожден от должности



Главный врач городской клинической больницы №7 Ануар Аманов освобожден от должности, передает корреспондент Tengrinews.kz. В Управлении здравоохранения города Алматы озвучили официальную информацию по итогам проведенной работы комиссией.

Главный врач городской клинической больницы №7 Ануар Аманов освобожден от должности, передает корреспондент Tengrinews.kz. В Управлении здравоохранения города Алматы озвучили официальную информацию по итогам проведенной работы комиссией. 1366 4 0 1366 20

Блоги Водоканал старается для нас ? Здравствуйте!

Прошу конструктивных советов в следующей ситуации. Водоканал. Вроде и была здесь тема уже, не нашел.

Приходят якобы представители Водоканала, приносят договора на вынос счетчиков в подъезд и замену труб. Стоит эта услуга 22 900 тенге в рассрочку. Оплачивают, естественно, жильцы. Я против. По разным причинам. Не хочу платить деньги. Не хочу, чтобы разломали весь туалет-ванную. И вообще я против агрессивного напора. А данные представители действуют именно так.

« Все жильцы согласны, а вы нет. Вы не имеете права.», « Ваши трубы износились, мы хотим как лучше». И даже!

«Завтра вода пойдет по новым трубам, а старые НЕ БУДУТ ОБСЛУЖИВАТЬСЯ». То есть у тех, кто отказался, не будет воды.

Могу ли я отказаться ? Имею ли право? заранее спасибо.

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Шымкент В Шымкенте осудили членов ОПГ, сдававших тесты за госслужащих



В Шымкенте осуждены члены ОПГ, которая специализировалась на тестах для госслужащих, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на судью Аль-Фарабийского районного суда Еркина Оспанова.

В Шымкенте осуждены члены ОПГ, которая специализировалась на тестах для госслужащих, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на судью Аль-Фарабийского районного суда Еркина Оспанова. 980 0 2 980 13

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Шымкент В Шымкенте задержаны два автоугощика Сотрудники Аль-Фарабийского отдела полиции Шымкента с начала 2017 года раскрыли 5 фактов угона автомашин, совершенных на территории города и задержали двух жителей областного центра, подозреваемых в автоугоне. 517 2 0 1 517

В Казахстане Как ввезти в Казахстан машину без кнопки SOS







КНОПКА SOS. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО С 1 января 2017 года без лишних проблем пригнать машину можно только из России, Беларуси, Кыргызстана и Армении. А вот ввоз из-за пределов ЕАЭС стал крайне сложным, а спустя несколько лет он будет практически невозможным. Крест на импорте поставили новые требования Технического регламента, пишет сайт "Колеса". 1320 1 7 1320 18

Шымкент 28 января женщины ЮКО могут пройти бесплатное обследование на онкозаболевание Специалисты в сфере онкологии бьют тревогу — рак матки в ЮКО стремительно «молодеет». В первый год работы программы по скрининговому исследованию рак шейки матки подтвердился у 192 женщин. Специалисты уверены, цифра могла быть гораздо меньше, если бы женщины вовремя обращались за помощью к специалистам. 495 0 1 4 495

Закона.Нет Контрабандисты из Кыргызстана прокачивали ГСМ по дну реки из Казахстана В Кыргызстане контрабандисты перекачивали ГСМ из Казахстана по дну реки Чу, передает Казинформ в Бишкеке со ссылкой на пресс-службу государственной пограничной службы КР. 677 4 2 4 677

Экономика Johnson & Johnson договорился о покупке Actelion за $30 млрд Американский производитель косметических и гигиенических товаров и медицинского оборудования Johnson & Johnson (J&J) достиг соглашения о поглощении крупнейшей европейской биотехнологической компании Actelion. Об этом говорится в совместном сообщении компаний. Как указывает Bloomberg, сумма сделки составит $30 млрд. 253 1 1 2 253