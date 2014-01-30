Шымкент Бездельникам и бездарям в полиции не место: Аким Шымкента пригрозил увольнениями Аким Шымкента пригрозил увольнениями бездельникам и бездарям в полиции, сообщает корреспондент Tengrinews.kz. Неутешительные прогнозы в свой адрес услышали начальники четырех районных МПС Шымкента. Габидулла Абдрахимов упрекнул полицейское руководство в работе на отчетность. 169 0 0 3 169

Блоги Шымкентцы разоблачили ПР акцию по уборке мусора вдоль ЖД После публикации Ирина Абрамова от 30 января о загаженности подъездных путей к Чимкенту по железной дороге.

https://www.facebook.com/abramulchik/posts/1405051719546401?pnref=story

На следующий же день появилось восторженное сообщение о том, что акимат привёл в порядок обочины железной дороги. :-)

Конечно было понятно, что это пиар-вброс акимата, так как подобные проблемы не решаются за один день. 378 1 4 2 378

Шымкент Попытка расследования причин ЧП на ШСЗ Без хозяина земля круглая сирота. Именно так сейчас можно охарактеризовать ситуацию с территорией бывшего свинцового завода. Напомним, что в последние годы заводом владело АО «Южполиметалл», президент которого был приговорен к 6 годам 6 месяцам лишения свободы за присвоение и растрату вверенного ему чужого имущества. 555 0 2 2 555

Спорт Фристайлисты из ЮКО взяли золотые медали







Эта победа является знаменательным событием в истории южноказахстанского спорта. Учитывая теплую зиму и редкий снег, 3 спортсмена из Южно-Казахстанской области стали призерами Всемирной зимней Универсиады 2017. Казахстанские фристайлисты Жанбота Алдабергенова и Баглан Инкарбек выиграли золотые медали Универсиады-2017 в Алматы в дисциплине «смешанная командная акробатика». В финале казахстанский дуэт оставил позади китайских спортсменов, завершив выступление после двух попыток с показателем 167.05.Эта победа является знаменательным событием в истории южноказахстанского спорта. Учитывая теплую зиму и редкий снег, 3 спортсмена из Южно-Казахстанской области стали призерами Всемирной зимней Универсиады 2017. 181 6 0 4 181

Политика Депутат Карагусова: Налоговики должны помогать, а не кошмарить казахстанцев. Председатель комитета по финансам и бюджету Мажилиса Парламента РК Гульжана Карагусова прокомментировала ежегодное Послание народу Президента РК, передаёт корреспондент МИА "Казинформ". 372 2 0 4 372

Центральная Азия Таджикистан попросил международной помощи из-за аномальных осадков Министерство иностранных дел Таджикистана выразило надежду на помощь иностранных партнеров в ликвидации последствий стихии в республике. В обращении, с которым выступил МИД, отмечается, что погодные условия в республике в осенне-зимний период оказались аномальными. 293 1 1 1 293

IT Единая трудовая биржа Казахстана В скором времени казахстанцам не нужно будет “шерстить” десятки сайтов с объявлениями о трудоустройстве - все имеющиеся на просторах Интернета данные о вакансиях и соискателях работы будут объединены на портале enbek.kz. Об этом вчера со ссылкой на президента АО “Центр развития трудовых ресурсов” Даулета АРГАНДЫКОВА сообщила пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения. 235 1 1 7 235

Закона.Нет Братья по несчастью В день смерти Юрия СТЕПАНОВА его братья Сергей и Дмитрий СТЕПАНОВЫ узнали, что остались без собственного жилья. Выяснилось, что Юрий при жизни умудрился по-тихому дважды продать четырехкомнатную квартиру в Алматы в которой они выросли и дружно жили. А сейчас их единственное жилье находится в залоге Казахстанской ипотечной компании (КИК). Примечательно, что оба нотариуса, оформлявшие, по утверждению Сергея и Дмитрия, от их имени поддельную генеральную доверенность Юрию и два договора купли-продажи, сегодня находятся в местах лишения свободы. Два брата, пройдя все возможные инстанции, чтобы сохранить за собой право на единственное жилье, удивляются тому, как одни и те же судебные органы по одному и тому же делу принимают совершенно разные решения. 295 0 3 0 295

Закона.Нет Жаркая баня Причастен ли к дебошу в сауне начальник управления собственной безопасности ДВД Костанайской области Жарасхан АКБЕРДИЕВ? Сейчас этим вопросом занимаются представители МВД Казахстана. 469 4 0 5 469

Закона.Нет Волшебный пинок от МВД



Как полицейские чины Карагандинской области отрицали причастность своих сотрудников к массовой драке 764 2 0 4 764

Закона.Нет Житель Шымкента, освобожденный из трудового рабства в Москве, рассказал, как попал в плен



История мужчины началась с поиска работы. В прошлом году Ережепов купил в Шымкенте газету с объявлениями о трудоустройстве. "Смотрю, вакансия там стоит: "Требуется грузчик". Позвонил. Девушка подняла трубку. Я с ней говорю. Она говорит: "Есть работа, но не в Казахстане, а в России, в городе Саратове. Грузчиком". Я говорю, хорошо, давайте встретимся. Встретились. Сидели. Она говорит: "Магазин ее сестры, ее муж там - казахи, не бойся! Наши, шымкентские!" Я согласился. Поверил", - вспоминает мужчина. 604 1 1 2 604

Закона.Нет Арестованных офицеров ФСБ обвинили в сотрудничестве с ЦРУ Главе отдела ЦИБ ФСБ Сергею Михайлову и его заместителю Дмитрию Докучаеву предъявили обвинение в госизмене 494 2 2 1 494

Империя зла Deutsche Bank выплатит США штраф за вывод из России 10 млрд долларов Немецкий Deutsche Bank согласился выплатить банковскому регулятору штата Нью-Йорк штраф в размере 425 миллионов долларов за нарушения при торговле российскими ценными бумагами в 2011-2015 годах. Об этом сообщает Reuters. 228 3 1 2 228

Империя зла Меморандум с критикой Трампа подписали 900 сотрудников Госдепа Около 900 сотрудников Государственного департамента США подписали внутренний меморандум, в которой подвергается критике указ президента Дональда Трампа, запрещающий въезд в Соединенные Штаты иммигрантам из семи стран с преимущественно мусульманским населением, а также беженцам. 285 1 2 2 285

Юмор и Истории Одностишия Натальи Резник ❄Как жаль, я Вам теперь не по карману…

❄Ты шкаф большой, но антресоль пустая.

❄Вы с этим умным видом даже спите?

❄Гляжу, Вы лирик с матерным уклоном…

❄А в письмах Вы казались мне стройнее…

❄"Нахал!”- совсем не значит “Прекратите!»

❄Да, ты по-крупному умеешь мелочиться…

❄Наш кот не гадит в туфли – он брезгливый... 608 6 2 608 11

В Казахстане Обклеенный деньгами парень



В Алматы молодой человек, обклеенный деньгами, предлагает помощь нуждающимся. Он держит в руках плакат с надписью: «Возьмите, если вы нуждающийся». 867 8 0 9 867

Блоги Полный беспорядок в поликлиниках Шымкента В кой-то раз вышла на больничный и хочу поделиться своими впечатлениями от похода в поликлинику. Как это подобает, отправили сдавать анализы. Думала обычная процедура - пришел, сдал, ушел. Но не тут-то было.

Пришла в 7:30. Очередь занимают не сдавать анализы, а просто взять талон, что бы сдать этот анализ.

8:30 жду талон. Анализы принимают с 8:00 до 9:00 , за талоном стоишь с 7:00 до 8:30. К тому же у них ограниченное количество талонов. Активные больные решили зайти к глав врачу, которого конечно же не было даже в 8:50. Интересно она приходит после того как заканчиваются талоны? Больные люди с температурой, пожилые, беременные, с грудными детьми, стоят в бесконечных очередях. Как решить эту проблему? Шымкент мкр. Казгурт СВА-1 555 0 5 555 13

Закона.Нет Проводник высадил пассажира с электронным билетом Молодого человека без бумажного билета высадили в Щучинске 5 января, сообщает ДВД на транспорте.

Нурсултан Шакенов пробыл на морозе более 12 часов после того, как его высадили с поезда. 685 4 5 685 10