Видео Испугались? - Обо*рался!







Автор Оказывается, я боюсь высоты... Это чудо, что у меня не осталось даже синяка! Я сломал много снаряжения, в том числе и шлем. Спасибо Мэтту за то, что помог мне откопаться. Почти 5 часов я искал свою пропавшую лыжу и спустился вниз.Автор https://www.instagram.com/devins223/ 228 1 0 3 228

Закона.Нет Быстрая езда следователя прокуратуры Еркебулана Кудабаева



Сотрудник прокуратуры ВКО похвастался в Instagram грубым игнорированием скоростного режима. Ролик, на котором представитель надзорного ведомства грубо нарушает скоростной режим, по информации пользователей, был выложен в открытый доступ самим сотрудником прокуратуры Восточного Казахстана. 328 1 4 5 328

Экономика Казахстанцы стали меньше покупать долларов В декабре объем нетто-покупки американской валюты в обменниках - $358,5 млн 322 1 0 6 322

Политика Глава Казпочты перешел на работу в Генпрокуратуру Глава Казпочты перешел на работу в Генпрокуратуру

Он возглавил Комитет по правовой статистике и специальным учетам 297 3 0 4 297

Шымкент Аким Шымкента прогулялся по Тауке-Хана



Аким Шымкента Г.Абдрахимов проинспектировал качество ремонтных работ по пр. Тауке хана. В ходе осмотра, глава города обратил внимание на ряд недостатков и поручил исправить их до 1 мая т.г. 856 6 0 856 27

Мнения Политологи прокомментировали обращение Назарбаева







КАРИН, САТПАЕВ И СУЛТАНГАЛИЕВ Вчера, 25 января, президент выступил с обращением, где рассказал подробнее о перераспределении власти и новых конституциональных реформах. Политологи отреагировали на сказанное главой государства. 940 3 3 3 940

Политика 31-летний лейтенант полиции стал главным по ЦОНам







АБЛАЙХАН ОСПАНОВ Сегодня состоялся совет директоров государственной корпорации «Правительство для граждан» под председательством заместителя премьер-министра Казахстана Имангали Тасмагамбетова. На этом заседании советом директоров единогласно был избран председатель правления НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» Аблайхан Оспанов, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу министерства информации и коммуникаций. 725 0 9 4 725

Новости оружия ВВС Казахстана получили четыре вертолета Ми-35М Холдинг «Вертолеты России» в 2018 году поставит министерству обороны Казахстана четыре транспортно-боевых вертолета Ми-35М. Об этом в среду, 11 января, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе компании. 352 2 0 1 352

Империя зла В Кувейте казнили члена королевской семьи В Кувейте приведены в исполнение семь смертных приговоров, в том числе повешен член королевской семьи - принц Файсал Абдулла аль-Джабер аль-Сабах, которого признали виновным в убийстве и незаконном владении огнестрельным оружием, сообщает в среду государственное агенство KUNA. 707 2 1 9 707

Блоги Контактная сварка в Шымкенте. Уважаемые титусяне. Подскажите пожалуйста, где у нас в городе занимаются контактной сваркой? Отвалилась крышка автоклава от кронштейна-держателя. Говорят нужна только контактная сварка. Заранее благодарю. 564 0 0 6 564

Империя зла В Конгрессе США предложили запретить первыми наносить ядерный удар Конгрессмены США Эдвард Марки и Тед Лью предложили запретить американскому президенту первым применять ядерное оружие против других стран. Соответствующий законопроект был внесен в Конгресс 24 января, говорится в заявлении на сайте Эдварда Марки. 339 2 0 0 339

Видео Автоледи из Владивостока избежала аварии, проехав по улице в стиле GTA

Как отмечают в социальной сети, самое удивительное — это как за 10 секунд машина избежала столкновения с попутными и встречными автомобилями и другими препятствиями. Пользователи предполагают, что автоледи просто перепутала педали.



Автоледи из Владивостока избежала аварии, проехав по улице в стиле GTAКак отмечают в социальной сети, самое удивительное — это как за 10 секунд машина избежала столкновения с попутными и встречными автомобилями и другими препятствиями. Пользователи предполагают, что автоледи просто перепутала педали. 383 3 1 9 383

Блоги Как у нас получить сельхоз участок? Привествую Вас титусяне. Кто может подсказать куда необходимо обратится, с чего начинать, для получения поливного земельного учаска мерою 1-2 га для земледелия (выращивание сельхоз культур) на долгосрочную аренду. 702 1 0 702 10

Экономика Тенге укрепляется третий день подряд Средневзвешенный курс доллара на утренней сессии - 327,76 тенге 685 0 3 6 685

Шымкент Инвалид погиб в подземном переходе в Шымкенте Несчастный случай произошел на улице Рашидова. Ближе к вечеру брат с сестрой вместе с отцом инвалидом-колясочником спускались в подземный переход, в какой-то момент женщина не удержала коляску и ее отец покатился по лестнице. Мужчина не вынес полученных травм и скончался на месте. На место происшествия вызвали медиков и сотрудников полиции, однако работникам скорой помощи не осталось ничего кроме как констатировать смерть инвалида.

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Шымкент «В Шымкенте жить безопаснее, чем в других мегаполисах Казахстана» Об этом свидетельствуют данные статистики. Так, по итогам 2016 года всего в Шымкенте зарегистрировано 20 892 уголовных правонарушений, в Астане – 39 727, а в Алматы - 66 913. 579 0 2 6 579

Шымкент Дайте газу Согласно данным АО “КазТрансГаз Аймак”, модернизация газовых сетей производилась с 2010 по 2016 год, ее заказчиком выступили сами газовики. Вот только предавать огласке фирмы, модернизировавшие систему, и имена их руководителей начальники из КТГА не стали. Между тем, по нашей информации, приличную часть заказа на модернизацию отхватила компания, имеющая прямое отношение к одному из бывших акимов Шымкента. 2992 8 1 2992 34

Закона.Нет Омбудсмен пообещала разобраться с попаданием граждан Казахстана в рабство в Москве Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова намерена проверить материалы обращения казахстанского коллеги о ситуации с гражданами республики, которые якобы попали в трудовое рабство в Москве, передает «Интерфакс». 1705 1 0 3 1705

Империя зла Выступление Дональда Трампа в ЦРУ







Перевод: Денис Владимирский. 21 января 2017 свою первую официальную встречу президент США Дональд Трамп провел с сотрудниками ЦРУ. 1729 3 0 5 1729