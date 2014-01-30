30 Января 2014 в 09:42:23
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Погода в Шымкенте и области
Гражданская радиосвязь города Шымкент СВ13
Веб-Камера Шымкента работает на всех устройствах!
Тест скорости, Шымкент
Интернет радио
Тема для охотников, Рыбаков и Грибников
Давайте сделаем Шымкент лучше. Карта города
Погода в Шымкенте и области
29 Января 2017 в 18:12:56
По информации агентства указ предполагает пожизненный запрет для чиновников на работу в интересах иностранных государств и политических организаций, а также запрет сроком на пять лет с момента отставки на лоббирование интересов компаний.
29 Января 2017 в 18:04:51
"Поблагодарил за большой вклад в организацию в Астане Международной встречи по Сирии"
29 Января 2017 в 18:00:02
Россия готова принять авиаконструкторов с украинского предприятия "Антонов", сообщил в субботу при посещении Воронежского акционерного самолетостроительного общества вице-премьер правительства Дмитрий Рогозин.
29 Января 2017 в 17:58:40
Президент Франции Франсуа Олланд заявил, что Европа должна дать жесткий ответ новому президенту США Дональду Трампу, назвавшему «замечательной вещью» Brexit, передает Agence France-Presse.
29 Января 2017 в 17:54:40
Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом США Дональдом Трампом.
29 Января 2017 в 00:30:49
Песков заявил, что российский лидер совершит целую серию поездок по странам Центральной Азии.
Президент России Владимир Путин намерен в ближайшее время посетить Таджикистан и Киргизию. Это подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Президент России Владимир Путин намерен в ближайшее время посетить Таджикистан и Киргизию. Это подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
29 Января 2017 в 00:27:23
Японская корпорация Toshiba объявила о решении продать свой бизнес по производству микрочипов и запоминающих устройств с целью компенсировать прогнозируемые убытки, связанные со строительством АЭС в США. Об этом говорится в распространенном заявлении компании.
29 Января 2017 в 00:24:07
12 цветных снимков нашей бывшей Родины, 1952-1954 гг, сделанные американским шпионом
29 Января 2017 в 00:17:28
На Тимирязева/Байзакова, где завтра побегут факелоносцы привезли чистый белый снег на КАМАЗе и засыпают им грязный
28 Января 2017 в 22:21:17
Всем салам
Сегодня 28 января в 14.30 часов на пересечении ул.Даларес-Сайрамская нашел гос номер
Сделайте пожалуйста репост
Может чей друг или родственник потерял
По предоставлении техпаспорта номер отдам бесплатно
Сам сталкивался с этим делом
Недавно тоже номер терял
И знаю какой это гемор на сегодняшний день.
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(99,28 Кб)
Тел 87019883656
Сегодня 28 января в 14.30 часов на пересечении ул.Даларес-Сайрамская нашел гос номер
Сделайте пожалуйста репост
Может чей друг или родственник потерял
По предоставлении техпаспорта номер отдам бесплатно
Сам сталкивался с этим делом
Недавно тоже номер терял
И знаю какой это гемор на сегодняшний день.
(99,28 Кб)
Тел 87019883656
28 Января 2017 в 12:49:32
Сегодня южноказахстанцы приняли эстафету огня 28 Всемирной зимней Универсиады.
На площади Аль-Фараби города Шымкент прошла официальная церемония зажжения огня эстафеты 28-й Всемирной зимней Универсиады Алматы-2017. В торжественной церемонии приняли участие аким области Жансеит Туймебаев и градоначальник Г.Абдрахимов. В свою очередь, аким области поздравил общественность, любителей спорта и болельщиков с этим знаменательным событием в истории суверенного Казахстана.
Нравится
На площади Аль-Фараби города Шымкент прошла официальная церемония зажжения огня эстафеты 28-й Всемирной зимней Универсиады Алматы-2017. В торжественной церемонии приняли участие аким области Жансеит Туймебаев и градоначальник Г.Абдрахимов. В свою очередь, аким области поздравил общественность, любителей спорта и болельщиков с этим знаменательным событием в истории суверенного Казахстана.
Нравится
28 Января 2017 в 12:47:32
Инвестиционный убыток единственного в стране пенсионного фонда составил почти девять миллиардов тенге. Он ушел в минус из-за изменения курса валют и переоценки ценных бумаг, а произошло это еще в декабре, передает КТК.
28 Января 2017 в 10:59:11
В Восточно-Казахстанской области (ВКО) представители неправительственных организаций просят ввести мораторий на временную регистрацию населения
27 Января 2017 в 19:42:53
В магазине аэропорта Алматы и в компании-производителе прокомментировали заявление ведущей телепередачи "Орел и Решка" Регины Тодоренко, которая рассказала, что купила в Duty Free испорченную черную икру, передает корреспондент Tengrinews.kz. Ранее девушка написала в своем Instagram, что обнаружила в банке с икрой плесень.
27 Января 2017 в 19:41:40
Результаты проверок специалистами Департамента Комитета техрегулирования и метрологии города показали, что сразу десять городских АЗС обманывают каждого клиента на 200 миллилитров. Водители, заправляющие полный бак, и вовсе недополучают до двух литров топлива.
27 Января 2017 в 19:20:45
27 Января 2017 в 17:55:36
Главный врач городской клинической больницы №7 Ануар Аманов освобожден от должности, передает корреспондент Tengrinews.kz. В Управлении здравоохранения города Алматы озвучили официальную информацию по итогам проведенной работы комиссией.
27 Января 2017 в 17:54:50
Здравствуйте!
Прошу конструктивных советов в следующей ситуации. Водоканал. Вроде и была здесь тема уже, не нашел.
Приходят якобы представители Водоканала, приносят договора на вынос счетчиков в подъезд и замену труб. Стоит эта услуга 22 900 тенге в рассрочку. Оплачивают, естественно, жильцы. Я против. По разным причинам. Не хочу платить деньги. Не хочу, чтобы разломали весь туалет-ванную. И вообще я против агрессивного напора. А данные представители действуют именно так.
« Все жильцы согласны, а вы нет. Вы не имеете права.», « Ваши трубы износились, мы хотим как лучше». И даже!
«Завтра вода пойдет по новым трубам, а старые НЕ БУДУТ ОБСЛУЖИВАТЬСЯ». То есть у тех, кто отказался, не будет воды.
Могу ли я отказаться ? Имею ли право? заранее спасибо.
Прошу конструктивных советов в следующей ситуации. Водоканал. Вроде и была здесь тема уже, не нашел.
Приходят якобы представители Водоканала, приносят договора на вынос счетчиков в подъезд и замену труб. Стоит эта услуга 22 900 тенге в рассрочку. Оплачивают, естественно, жильцы. Я против. По разным причинам. Не хочу платить деньги. Не хочу, чтобы разломали весь туалет-ванную. И вообще я против агрессивного напора. А данные представители действуют именно так.
« Все жильцы согласны, а вы нет. Вы не имеете права.», « Ваши трубы износились, мы хотим как лучше». И даже!
«Завтра вода пойдет по новым трубам, а старые НЕ БУДУТ ОБСЛУЖИВАТЬСЯ». То есть у тех, кто отказался, не будет воды.
Могу ли я отказаться ? Имею ли право? заранее спасибо.
27 Января 2017 в 17:53:54
В Шымкенте осуждены члены ОПГ, которая специализировалась на тестах для госслужащих, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на судью Аль-Фарабийского районного суда Еркина Оспанова.
27 Января 2017 в 16:48:18
Министр информации и коммуникаций Республики Казахстан Даурен Абаев на своей странице в Facebook разъяснил ряд вопросов по регистрации IMEI-кодов мобильных телефонов.
27 Января 2017 в 16:41:13
27 Января 2017 в 15:27:56
Сотрудники Аль-Фарабийского отдела полиции Шымкента с начала 2017 года раскрыли 5 фактов угона автомашин, совершенных на территории города и задержали двух жителей областного центра, подозреваемых в автоугоне.
27 Января 2017 в 14:57:43
С 1 января 2017 года без лишних проблем пригнать машину можно только из России, Беларуси, Кыргызстана и Армении. А вот ввоз из-за пределов ЕАЭС стал крайне сложным, а спустя несколько лет он будет практически невозможным. Крест на импорте поставили новые требования Технического регламента, пишет сайт "Колеса".
КНОПКА SOS. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО
КНОПКА SOS. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО
27 Января 2017 в 14:56:26
В Алматы недостроенные здания начали приводить в порядок, прикрывая объекты тентами, пишет Krisha.kz.
27 Января 2017 в 14:54:48
Военнослужащие Вооруженных Сил СССР, попавшие во время Великой Отечественной войны в плен, могут получить от Германии единовременное пособие в размере 2,5 тыс. евро, сообщают информагентства.
27 Января 2017 в 14:53:47
ЮКО лидирует по числу злостных неплательщиков
27 Января 2017 в 14:53:24
В Национальном Банке объяснили, почему не дешевеет доллар, когда растет цена на нефть, передает корреспондент Tengrinews.kz.
27 Января 2017 в 13:01:32
Об этом заявил генеральный прокурор Казахстана Жакип Асанов
27 Января 2017 в 12:01:57
Специалисты в сфере онкологии бьют тревогу — рак матки в ЮКО стремительно «молодеет». В первый год работы программы по скрининговому исследованию рак шейки матки подтвердился у 192 женщин. Специалисты уверены, цифра могла быть гораздо меньше, если бы женщины вовремя обращались за помощью к специалистам.
27 Января 2017 в 10:51:32
В Кыргызстане контрабандисты перекачивали ГСМ из Казахстана по дну реки Чу, передает Казинформ в Бишкеке со ссылкой на пресс-службу государственной пограничной службы КР.
27 Января 2017 в 10:31:42
Американский производитель косметических и гигиенических товаров и медицинского оборудования Johnson & Johnson (J&J) достиг соглашения о поглощении крупнейшей европейской биотехнологической компании Actelion. Об этом говорится в совместном сообщении компаний. Как указывает Bloomberg, сумма сделки составит $30 млрд.
27 Января 2017 в 10:22:55
ЦРУ недавно рассекретило документы. И вот оказывается что Степан Бандера был шпионом фашистов с позывным "Консул II".
27 Января 2017 в 10:08:35
27 Января 2017 в 09:36:53
Сотрудник завода Daimler в немецком Зиндельфингене Михаэль Никл приобрел свой Mercedes-Benz E 200 D W124 весной 1992 года. В те годы для покупки такого автомобиля в самой базовой комплектации требовалось около 40 тыс немецких марок.
27 Января 2017 в 09:28:50
27 Января 2017 в 07:37:36
В Астане состоялась рабочая встреча заместителя премьер-министра Республики Казахстан Имангали Тасмагамбетова с депутатами сената парламента РК, членами комитета по социально-культурному развитию и науке во главе с председателем комитета Бырганым Айтимовой, сообщает Казинформ.
27 Января 2017 в 01:00:51
Елжан Биртанов назначен министром здравоохранения Республики Казахстан, сообщает Казинформ со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Указ о назначении Биртанова Е.А. министром здравоохранения Республики Казахстан подписан президентом Республики Казахстан Н.Назарбаевым 25 января 2017 года (№ 414).
Указ о назначении Биртанова Е.А. министром здравоохранения Республики Казахстан подписан президентом Республики Казахстан Н.Назарбаевым 25 января 2017 года (№ 414).
27 Января 2017 в 00:25:22
Председатель гражданского совета Караганды Ермек Абильдин в ходе пресс-конференции в Sputnik Казахстан заявил, что часть ввозимой в Казахстан масложировой продукции может быть опасна для здоровья
26 Января 2017 в 23:21:22
Грядущее повышение будет вызвано низкими запасами топлива и ростом его стоимости на торговых площадках России.