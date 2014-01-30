30 Января 2014 в 09:42:23
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Погода в Шымкенте и области
Гражданская радиосвязь города Шымкент СВ13
Веб-Камера Шымкента работает на всех устройствах!
Тест скорости, Шымкент
Интернет радио
Тема для охотников, Рыбаков и Грибников
Давайте сделаем Шымкент лучше. Карта города
Погода в Шымкенте и области
09 Января 2017 в 23:03:08
09 Января 2017 в 19:45:58
В Южно-Казахстанской области встречаются сотни случаев подростковой беременность. В основном, в подростковом возрасте беременеют жительницы сельской местности. Зачастую беременные девочки-подростки подвергаются осуждению общества, сообщает "Радио Азаттык".
09 Января 2017 в 19:42:04
В декабре 2016 года в Шымкенте расходы на содержание жилища превысили средний показатель по стране в 12 раз!
09 Января 2017 в 19:19:32
Несмотря на сделанное главой региона публичное заявление о конкурсе по масштабной реконструкции исторического ядра города, судьба древнего городища Шымкент по-прежнему остаётся туманной. Впрочем, как и будущее семей, проживающих на его территории.
09 Января 2017 в 17:40:26
Эти сотрудники получат право входить в любую квартиру или дом и проверять газовые приборы
09 Января 2017 в 17:32:21
09 Января 2017 в 17:27:52
09 Января 2017 в 16:49:34
Белые каски заявляют о том, что они являются неправительственной организацией и не поддерживают связей ни с одной из вооруженных групп в Сирии. Вся их работа направлена на спасение как можно большего количества жизней простых людей...
В освобожденном Алеппо съемочной группе ANNA-News удалось отыскать уникальные материалы, проливающие свет на истинную деятельность так называемых спасателей в Сирии. Подробности в нашем фильме.
В освобожденном Алеппо съемочной группе ANNA-News удалось отыскать уникальные материалы, проливающие свет на истинную деятельность так называемых спасателей в Сирии. Подробности в нашем фильме.
09 Января 2017 в 16:39:06
09 Января 2017 в 16:36:05
Александр Быков — изобретатель. Его оригинальные конструкции, способные существенно облегчить жизнь инвалидам-колясочникам, давно застряли в мастерской в единичных экземплярах
09 Января 2017 в 16:34:07
09 Января 2017 в 16:32:55
09 Января 2017 в 16:10:18
09 Января 2017 в 15:48:07
09 Января 2017 в 15:46:57
Оймякон — полюс холода, одно из самых суровых мест на земле, где постоянно живут и работают люди. Дети ходят в школу при –50 °C, ручьи не замерзают даже при –70 °C, а на улице можно встретить женщин в капроновых чулках. «Моя Планета» собрала факты и мнения местных жителей об этом уникальном российском регионе, который становится все более популярным у туристов.
09 Января 2017 в 15:09:56
В Таиланде чиновники, признанные виновными в коррупции, могут быть приговорены к смертной казни, если ущерб от их деятельности составит 1 млрд батов ($28,6 млн). Соответствующее предложение по изменению законодательства одобрил Национальный комитет по руководству реформами.
09 Января 2017 в 15:09:07
«Каждой семье будет оказана помощь в размере 226 тысяч тенге, кроме этих денег, будет оказана и другая помощь. Силами воинской части 6506 будут организованы похороны, которые пройдут сегодня. Пострадавшим семьям предоставлено служебное жилье. Создана специальная комиссия, которая установит причины ЧП», — пояснил Жансеит Туймебаев.
09 Января 2017 в 15:02:48
09 Января 2017 в 14:59:24
Жители стран Запада верят в скорое начало Третьей мировой
09 Января 2017 в 14:25:13
В районных Центрах обслуживания населения в Алматы скопились огромные очереди. Люди толпятся даже на улице. Видимо, внутри здания места всем желающим попросту не хватает.
09 Января 2017 в 14:14:55
Необычную находку обнаружили строители во время работ на одном из участков в Шымкенте. Строители наши останки людей, почти целый кувшин, осколки тарелок и другой утвари домашнего обихода.
09 Января 2017 в 11:28:33
Нужен хороший юрист,по вопросу кредита.
Имеется кредит с просрочкой 1 год, не было возможности платить. Теперь всё наладилось, решил его погасить, связался с коллекторами, и вместо 210 000 задолженности они требуют 980 000тнг.
Так еще говорят погасить в течении месяца или будет долг 1 500 000тнг)
Посоветуйте кому обратиться по решению данного вопроса.
Имеется кредит с просрочкой 1 год, не было возможности платить. Теперь всё наладилось, решил его погасить, связался с коллекторами, и вместо 210 000 задолженности они требуют 980 000тнг.
Так еще говорят погасить в течении месяца или будет долг 1 500 000тнг)
Посоветуйте кому обратиться по решению данного вопроса.
09 Января 2017 в 11:21:52
09 Января 2017 в 11:12:39
Ссора за столиком в кафе «Камшат» переросла в уличную драку и обернулась трагедией. По словам очевидцев, несколько мужчин сидели в кафе, а после завязалась ссора, началась драка и один из участников потасовки открыл стрельбу.
09 Января 2017 в 11:10:55
Взрыв дома в Шымкенте произошел из-за нарушения при установке газовых приборов. Об этом сообщает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ЮКПФ АО "КазТрансГаз Аймак"
09 Января 2017 в 11:04:05
Казахстанские пользователи Интернета начали сбор подписей против новых правил, касающихся временной регистрации граждан. Текст обращения был размещен на днях на сайте Avaaz.org.
Однако по состоянию на 8 января получить доступ к нему с территории Казахстана было невозможно без применения прокси-серверов.
Однако по состоянию на 8 января получить доступ к нему с территории Казахстана было невозможно без применения прокси-серверов.
09 Января 2017 в 10:46:26
воскресный выезд ,начало сезона полетов
09 Января 2017 в 10:42:55
09 Января 2017 в 10:36:15
09 Января 2017 в 10:05:46
09 Января 2017 в 10:00:58
Перед тем как я, или кто-либо, видел секретный и / или очень конфиденциальный отчет разведки о хакерстве, он уже просочился в @NBCNews. Я не шучу!
Before I, or anyone, saw the classified and/or highly confidential hacking intelligence report, it was leaked out to @NBCNews. So serious!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 января 2017 г.
09 Января 2017 в 09:40:27
Лыжник Сергей Устюгов собрал беспрецедентную коллекцию трофеев «Тур де Ски»
Ранее он сказал, что победу посветит всем спортсменам, которых отстранили из-за допингового скандала.
Ранее он сказал, что победу посветит всем спортсменам, которых отстранили из-за допингового скандала.
09 Января 2017 в 09:26:17
09 Января 2017 в 09:11:25
09 Января 2017 в 09:08:50
В Пекине уже в первые дни 2017 года было зафиксировано 24-кратное превышение норм максимально допустимых загрязнений в воздухе. В аэропортах были отменены рейсы, междугородние автобусные перевозки приостановлены. Одновременно еще 24 города по всей стране сообщили о рекордно высокой концентрации вредных частиц в атмосфере. Причиной загрязнения воздуха в Китае являются выбросы промышленных предприятий и транспорта, а также использование угля при отоплении жилищ. Ни с одной из этих проблем государству справиться не удается. С наступлением холодов людям требуется отапливать помещения, но отказ от угля требует полной модернизации отопительной системы: даже электростанции в стране являются преимущественно угольными.
09 Января 2017 в 09:01:44
Ножевые ранения настоятельнице Cвято-Ксениевского монастыря в Борисовском районе Беларуси матушки Василиссе, в результате которых она скончалась, нанесла гражданка Казахстана
09 Января 2017 в 09:00:15
09 Января 2017 в 08:13:31
Жители Каракола, сдающие посуточно квартиры, вышли на акцию протеста. Они выступают против закона, который запрещает сдачу квартир в посуточную или почасовую аренду.
08 Января 2017 в 23:43:22
Груз сжиженного природного газа, добытого из сланца США прибыл в Японию в первый раз. Танкер, перевозящий 70000 тонн сжиженного газа прибыл на тепловую электростанцию в Дзёэтцу, префектура Ниигата, под руководством компании Chubu Electric Power Co
08 Января 2017 в 21:51:15
Открытие после реконструкции автодороги М-39 из Мактаральского района Южно-Казахстанской области в Узбекистан ожидается в феврале 2017 года, сообщает КазТАГ со ссылкой на пресс-службу акима ЮКО.