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Погода в Шымкенте и области
Гражданская радиосвязь города Шымкент СВ13
Веб-Камера Шымкента работает на всех устройствах!
Тест скорости, Шымкент
Интернет радио
Тема для охотников, Рыбаков и Грибников
Давайте сделаем Шымкент лучше. Карта города
Погода в Шымкенте и области
05 Февраля 2017 в 23:43:26
Кратко по ситуации, живу в этом районе и езжу каждый день:
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(634,96 Кб)
Последняя капля была сегодня, на "Кабиско", когда я влетел в глубокую яму и погнул диск. Колесо спустило, а я стоял там весь в грязи ставил запаску.
Новые ямы появляются каждый день и никто не принимает мер!
2 года ремонта дороги Жибек жолы - Тассай!
Куча потраченных миллионов!
2 - года постоянных мучений жителей!
Результат:
Нет светофоров, все перекрестки раздолбаны, высокая аварийность, есть детские смертельные случаи, часть новой дороги уже в аварийном состоянии!
Пусть аким наш сам попробует там проехать - от Кабиско до Аргымбекова! Пусть едет на легковой машине, не на внедорожнике. Город Шымкент это не только Кунаева и Тауке-Хана! За их пределами тоже существует жизнь!
Может прежде чем внедрять инновационные проекты, лучше обеспечить жителей элементарными благами цивилизации?
Когда ваши люди будут работать и примут меры по этому бардаку на этой трассе? Кто отвечает за этот проект?
Ваша команда вообще знает что существует эта дорога?
(634,96 Кб)
Последняя капля была сегодня, на "Кабиско", когда я влетел в глубокую яму и погнул диск. Колесо спустило, а я стоял там весь в грязи ставил запаску.
Новые ямы появляются каждый день и никто не принимает мер!
2 года ремонта дороги Жибек жолы - Тассай!
Куча потраченных миллионов!
2 - года постоянных мучений жителей!
Результат:
Нет светофоров, все перекрестки раздолбаны, высокая аварийность, есть детские смертельные случаи, часть новой дороги уже в аварийном состоянии!
Пусть аким наш сам попробует там проехать - от Кабиско до Аргымбекова! Пусть едет на легковой машине, не на внедорожнике. Город Шымкент это не только Кунаева и Тауке-Хана! За их пределами тоже существует жизнь!
Может прежде чем внедрять инновационные проекты, лучше обеспечить жителей элементарными благами цивилизации?
Когда ваши люди будут работать и примут меры по этому бардаку на этой трассе? Кто отвечает за этот проект?
Ваша команда вообще знает что существует эта дорога?
05 Февраля 2017 в 23:30:00
Уважаемые водители! Прошу вас не оставлять машины на обочинах проезжей части. Они мешают очищать улицы города от снега. Призываю вас с пониманием отнестись к работе коммунальных служб, ведь иначе им не удастся полностью очистить дороги от снега.
05 Февраля 2017 в 20:40:27
В Шымкенте пассажирский автобус 103 маршрута въехал в здание по улице Туркестанской. К счастью, в салоне было пусто. Несколькими минутами ранее водитель обнаружил, что в автобусе отказала отопительная система. Он принял решение высадить людей и отправиться на ремонтно-техническую базу. По пути у него отказали тормоза и водитель решил, что наименее безопасным будет затормозить, въехав в здание в безлюдном месте, не задев при этом другие машины.
05 Февраля 2017 в 20:39:01
Такого столпотворения как сегодня, на единственной горнолыжной базе ЮКО не было никогда, с момента ее открытия. Стоянка переполнилась уже утром рано. У подъемника образовалась многометровая очередь в три ряда. Как отмечают горнолыжники, приходилось стоять более 50 минут, чтобы добраться до заветной швабры. Так же было и с кресельным подъемником. Некоторые устав от очереди, пытались покинуть базу, но их ждал еще один неприятный сюрприз - невозможность выехать со стоянки да и вообще с территории. Машины были припаркованы вдоль обочины, к тому же по обе стороны скопились глубокие сугробы. Как-то объехать и разъехаться было невозможно. Само собой возник конфликт приезжающих и уезжающих. Кто-то простоял в такой пробке более получаса. Вереница из машин растянулась от самой базы и до нижнего проката, что находится на повороте в деревне. Также пробка образовалась уже далеко от базы, на повороте возле мечети. Кто-то сравнил сегодняшнее столпотворение с ситуацией на православном кладбище в родительский день. Только вместо цветов, предприимчивые граждани предлагали санки с лыжами и ледянками.
Одно радует, что с каждым годом, любителей активного зимнего отдыха становится всё больше и больше.
Одно радует, что с каждым годом, любителей активного зимнего отдыха становится всё больше и больше.
05 Февраля 2017 в 20:33:46
TEPCO признала что уровень радиации на Фукусиме достиг рекордных уровней, после того как в корпусе реактора обнаружили дыру около 2 метров в диаметре.
05 Февраля 2017 в 20:28:37
05 Февраля 2017 в 10:39:25
В последнее время снег стал редким явлением в нашем городе...
05 Февраля 2017 в 10:37:42
Это та самая девочка Бана из Алеппо, которая якобы на чистом английском вела твиттер из территории занятой террористами и рассказывала про зверства русских бомбежек и правительственной армии
04 Февраля 2017 в 19:12:02
45 лет назад, 3 февраля 1972 года, в Иране начался один из самых страшных природных катаклизмов в истории страны.
04 Февраля 2017 в 17:00:49
04 Февраля 2017 в 16:45:06
"Если нас хотят видеть в интеграционных структурах, мы должны порядочно себя вести по отношению друг к другу, мы должны поддерживать друг друга и не создавать дополнительных препятствий. За 2015 год мы в ЕврАзЭС упали в товарообороте, по моему, на 40%, а в прошлом году еще 18% добавили. 60% в ЕврАзЭС падение - это что, нормально?" - добавил Лукашенко.
04 Февраля 2017 в 16:37:16
04 Февраля 2017 в 16:22:09
04 Февраля 2017 в 16:14:45
04 Февраля 2017 в 16:13:16
04 Февраля 2017 в 16:11:53
04 Февраля 2017 в 16:07:49
Уважаемые Титусяне, смотрю новости и удивляюсь. Я конечно не знаю сколько газа расходует ТЭЦ-3 для отопления и для выработки электроэнергии, но по моим диванным подсчетам - 2 000 000 000 разделить грубо говоря на 120 дней, разделить на грубо говоря на 40 тенге за кубометр, то получается в день ТЭЦ-3 сжигает более 400 тысяч кубометров газа в сутки.
У кого образование в теплоэнергетике, это реально???
У кого образование в теплоэнергетике, это реально???
04 Февраля 2017 в 16:05:33
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на ежегодной встрече с представителями белорусских и зарубежных СМИ раскритиковал политику России и потребовал от правоохранительных органов возбудить уголовное дело против главы Россельхознадзора Сергея Данкверта.
04 Февраля 2017 в 16:04:51
Студента шымкентского колледжа жестоко наказали, якобы, за кражу денег. Видео оказалось в распоряжении редакции портала Otyrar.KZ. Его снял на камеру мобильного телефона «смотрящий» по колледжу, как сам себя называет автор. Видео адресовано близкому другу «смотрящего», того самого, который оказался жертвой старшекурсника.
04 Февраля 2017 в 16:02:12
В Шымкенте мужчина намерено заразил ВИЧ-инфекцией жену и ребенка. В суде Аль-Фарабийского района оглашен приговор мужчине, который, состоял на учете в СПИД центре и заведомо зная, что он является ВИЧ-инфицированным, заразил вирусом иммунодефицита свою гражданскую жену. От зараженной женщины, которая к тому времени вскармливала молоком своего грудного сына, страшная инфекция передалась и ребенку, сообщает корреспондент ТК «Отырар TV» Данил Шемратов.
04 Февраля 2017 в 15:58:04
Неожиданный поворот в расследовании рядового дорожно-транспортного происшествия, которое случилось в начале декабря прошлого года. Водитель грейдера Анатолий НУРБАЕВ (на снимке) уверяет: полицейские переделали некоторые документы, чтобы оправдать второго участника этого ДТП - водителя начальника антикоррупционной службы Алматинской области.
04 Февраля 2017 в 10:35:44
В Георгиевке ЮКО выпало более полуметра снега. Не меньше снега выпало и в горных районах. Любители горных лыж не могут пробиться к базе Тау-Самалы. Вместо дорог сугробы. Грейдера продвигаются крайне медленно из-за обилия снега. К часу дня в затворе скопилось более 20 автомобилей.
03 Февраля 2017 в 20:09:52
ОБСЕ заявила о танках в Авдеевке.
03 Февраля 2017 в 19:58:13
- Еще один радикальный исламистский террорист только что атаковал Лувр в Париже. Туристы заперты. Франция опять на краю [пропасти]. Американцы, давайте будем умнее [чем они].
- Профессиональные анархисты, воры и платные протестанты потверждают точку зрения миллионов людей, которые проголосовали за СДЕЛАЕМ АМЕРИКУ СНОВА ВЕЛИКОЙ!
- Встречаюсь утром с руководителями крупнейшего бизнеса. Хорошие рабочие места возвращаются в Америку, так создаются налоги в бюджет и здравоохранение!
- Иран играет с огнем - они не оценили насколько "добр" был к ним президент Обама. Но не я!
- Да, Арнольд Шварцнегер очень плохо показал себя на посту губернатора Калифорнии, еще хуже в [реалити-шоу] "Ученик", но он хотя бы пытался!
- Профессиональные анархисты, воры и платные протестанты потверждают точку зрения миллионов людей, которые проголосовали за СДЕЛАЕМ АМЕРИКУ СНОВА ВЕЛИКОЙ!
- Встречаюсь утром с руководителями крупнейшего бизнеса. Хорошие рабочие места возвращаются в Америку, так создаются налоги в бюджет и здравоохранение!
- Спасибо премьер-министру Австралии, который рассказал правду о нашем весьма цивилизованном разговоре, который опять переврали ФАЛЬШИВЫЕ НОВОСТИ. Очень хорошо!
Американский лидер настолько рассердился, что бросил трубку через 25 минут разговора, хотя ожидалось, что диалог с Тернбуллом продлится около часа. Трамп успел заявить, что звонок оказался "худшим из всех", которые он совершал на посту главы государства.
Тернбулл вызвал гнев президента США, напомнив ему о соглашении с Бараком Обамой, согласно которому Штаты каждый год принимают несколько тысяч беженцев из центра временного содержания в Австралии. Трамп узнал об этом впервые и обвинил Австралию в попытке "прислать новых бостонских террористов".
Тернбулл вызвал гнев президента США, напомнив ему о соглашении с Бараком Обамой, согласно которому Штаты каждый год принимают несколько тысяч беженцев из центра временного содержания в Австралии. Трамп узнал об этом впервые и обвинил Австралию в попытке "прислать новых бостонских террористов".
- Иран играет с огнем - они не оценили насколько "добр" был к ним президент Обама. Но не я!
- Да, Арнольд Шварцнегер очень плохо показал себя на посту губернатора Калифорнии, еще хуже в [реалити-шоу] "Ученик", но он хотя бы пытался!
03 Февраля 2017 в 17:50:56
Бывший глава агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Западно-Казахстанской области Нурлан Суюнбаев получил руководящую должность. В 2015 году Суюнбаев был уволен после скандального видео с его участием, передает корреспондент NUR.KZ.
Скриншот с видео с участием Нурлана Суюнбаева
Скриншот с видео с участием Нурлана Суюнбаева
03 Февраля 2017 в 17:37:08
"А что касается позиции представителя Соединенного Королевства, то хочу посоветовать: верните Мальвинские острова, верните Гибралтар, верните аннексированную вами часть Кипра, верните архипелаг Чагос в Индийском океане, который вы превратили в огромную военную базу. Тогда ваша совесть будет, может быть, чуть более чиста"
03 Февраля 2017 в 16:22:03
03 Февраля 2017 в 16:18:05
03 Февраля 2017 в 16:15:18
Предложение прозвучало от первого секретаря Компартии РК.
03 Февраля 2017 в 16:14:40
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и криминалисты.
03 Февраля 2017 в 15:47:06
В результате принятых мер по сдерживанию роста цен, инфляция по итогам года составила 8,5% против 13,6% в 2015 году - Сулейменов.
03 Февраля 2017 в 15:45:51
Полицейские Шымкента обещают полмиллиона тенге тому, кто опознает человека, подозреваемого в попытке ограбления ломбарда, сообщает корреспондент Tengrinews.kz.
03 Февраля 2017 в 15:42:15
Медсестра, которая в амбулатории Алматинской области сделала пенсионеру смертельный укол, возможно, избежит уголовного наказания, сообщает КТК. Об этом телеканалу рассказала вдова умершего 64-летнего пенсионера Александра Сивака.
03 Февраля 2017 в 15:40:18
Внимание! Видео содержит ненормативную лексику!
Имя сотрудника полиции и причины его довольно-таки странного состояния, пока неизвестны.
Имя сотрудника полиции и причины его довольно-таки странного состояния, пока неизвестны.
03 Февраля 2017 в 15:33:42
Президент о Налоговом кодексе: Кто-то создал его с вражеской целью
Назарбаев Касымбеку: Ты же не начальник, чтобы бумаги кидать
Назарбаев Касымбеку о застойных предприятиях: Ты можешь "валить" на Исекешева
Назарбаев: Где сидит пятая колонна внутри правительства?
Назарбаев министру финансов: Ты снова раздаешь всем подряд деньги
Президент Казахстана высказался об объединении банков
Назарбаев Акишеву: Никого не бойся
Назарбаев Султанову: Третье предупреждение для тебя будет плачевным
Назарбаев Касымбеку: Ты же не начальник, чтобы бумаги кидать
Назарбаев Касымбеку о застойных предприятиях: Ты можешь "валить" на Исекешева
Назарбаев: Где сидит пятая колонна внутри правительства?
Назарбаев министру финансов: Ты снова раздаешь всем подряд деньги
Президент Казахстана высказался об объединении банков
Назарбаев Акишеву: Никого не бойся
Назарбаев Султанову: Третье предупреждение для тебя будет плачевным
03 Февраля 2017 в 12:10:05
03 Февраля 2017 в 12:04:19
03 Февраля 2017 в 12:02:00
03 Февраля 2017 в 12:00:27
03 Февраля 2017 в 11:45:40
Видеозапись с митинга противников Дональда Трампа в Сиэтле.
Мирная протестующая, учительница по профессии, берёт в руки мегафон и под одобрительные аплодисменты толпы говорит дословно следующее:
"Белые люди, отдайте нам ваши чертовы деньги, ваши чертовы дома, вашу чертову собственность - мы требуем все! Пошли на хер белые вместе с США и свой империей, этому дерьму пора издохнуть. Нам пора начинать их мочить, начиная с Белого Дома - ему пора помереть."
И все это под восторженные вопли толпы, среди которых слышится "Требуем репараций!", "Давайте сожжем!".
Мирная протестующая, учительница по профессии, берёт в руки мегафон и под одобрительные аплодисменты толпы говорит дословно следующее:
"Белые люди, отдайте нам ваши чертовы деньги, ваши чертовы дома, вашу чертову собственность - мы требуем все! Пошли на хер белые вместе с США и свой империей, этому дерьму пора издохнуть. Нам пора начинать их мочить, начиная с Белого Дома - ему пора помереть."
И все это под восторженные вопли толпы, среди которых слышится "Требуем репараций!", "Давайте сожжем!".