- Спасибо премьер-министру Австралии, который рассказал правду о нашем весьма цивилизованном разговоре, который опять переврали ФАЛЬШИВЫЕ НОВОСТИ. Очень хорошо! Американский лидер настолько рассердился, что бросил трубку через 25 минут разговора, хотя ожидалось, что диалог с Тернбуллом продлится около часа. Трамп успел заявить, что звонок оказался "худшим из всех", которые он совершал на посту главы государства.



Тернбулл вызвал гнев президента США, напомнив ему о соглашении с Бараком Обамой, согласно которому Штаты каждый год принимают несколько тысяч беженцев из центра временного содержания в Австралии. Трамп узнал об этом впервые и обвинил Австралию в попытке "прислать новых бостонских террористов".

- Еще один радикальный исламистский террорист только что атаковал Лувр в Париже. Туристы заперты. Франция опять на краю [пропасти]. Американцы, давайте будем умнее [чем они].- Профессиональные анархисты, воры и платные протестанты потверждают точку зрения миллионов людей, которые проголосовали за СДЕЛАЕМ АМЕРИКУ СНОВА ВЕЛИКОЙ!- Встречаюсь утром с руководителями крупнейшего бизнеса. Хорошие рабочие места возвращаются в Америку, так создаются налоги в бюджет и здравоохранение!- Иран играет с огнем - они не оценили насколько "добр" был к ним президент Обама. Но не я!- Да, Арнольд Шварцнегер очень плохо показал себя на посту губернатора Калифорнии, еще хуже в [реалити-шоу] "Ученик", но он хотя бы пытался!