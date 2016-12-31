31 Декабря 2016 в 16:23:59
30 Января 2014 в 09:42:23
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Погода в Шымкенте и области
Гражданская радиосвязь города Шымкент СВ13
Веб-Камера Шымкента работает на всех устройствах!
Тест скорости, Шымкент
Интернет радио
Тема для охотников, Рыбаков и Грибников
Давайте сделаем Шымкент лучше. Карта города
Погода в Шымкенте и области
01 Января 2017 в 14:26:49
Нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле унесло жизни 39 человек, еще 69 пострадали. Четверо находятся в критическом состоянии. Среди погибших 16 иностранцев.
01 Января 2017 в 14:00:12
Центральное телевидение Китая запустит новую глобальную медиаплатформу China Global Television Network для зарубежного вещания, передает Reuters.
01 Января 2017 в 13:33:12
"С Новым годом всех, включая моих многочисленных врагов и тех, кто боролся со мной и проиграл так, что теперь просто не знает, что делать", — написал он в Twitter .
01 Января 2017 в 13:07:23
В середине декабря 2016 года с конвейера завода «СарыаркаАвтоПром» в Костанае сошли последние экземпляры внедорожников Toyota Fortuner
01 Января 2017 в 13:03:15
Глава Министерства национальной экономики умудрился окончить бакалавриат за три года, а позже одновременно получить дипломы еще двух вузов.
23 Окт 2016
23 Окт 2016
01 Января 2017 в 00:10:57
31 Декабря 2016 в 19:07:57
Около двух десятков американцев спели гимн России у генконсульства в Нью-Йорке в память о жертвах авиакатастрофы Ту-154. Об этом сообщает ТАСС.
Участники акции, большинство из которых представляли хор международного Шиллерского института, принесли цветы к диппредставительству России, спели отрывок кантаты номер 140 Иоганна Себастьяна Баха на немецком языке и гимн России — на русском.
31 Декабря 2016 в 14:21:32
Нацбанк продлил период обращения банкнот номиналом 1000 тенге
31 Декабря 2016 в 14:19:35
«Отличный ход. Я всегда знал, что он очень умный человек»
31 Декабря 2016 в 14:10:42
31 Декабря 2016 в 01:15:59
Популярное английское издание «The Guardian» разродилось под конец года премией «Иконы стиля».
Первое место заняла вот она - Мишель Обама, бывшая первая леди США. По мнению прогрессивной общественности, эта женщина в драпировке дивана и портьер Колонного зала Дома союзов является самой стильной в уходящем году:
Первое место заняла вот она - Мишель Обама, бывшая первая леди США. По мнению прогрессивной общественности, эта женщина в драпировке дивана и портьер Колонного зала Дома союзов является самой стильной в уходящем году:
31 Декабря 2016 в 01:08:14
«Американские официальные лица «анонимно пробрифинговали» свои СМИ о том, что в качестве ответной меры Россия закрыла американскую школу в Москве. Это ложь. Видимо, Белый дом совсем обезумел и начал придумывать санкции против своих же собственных детей», — написала Захарова в Facebook.
30 Декабря 2016 в 20:07:49
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия никого не будет высылать в ответ на санкции США.
30 Декабря 2016 в 17:28:23
В отношении экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева проводятся следственные мероприятия. Об этом рассказал Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
30 Декабря 2016 в 16:47:59
30 Декабря 2016 в 16:36:30
30 Декабря 2016 в 15:56:20
30 Декабря 2016 в 14:37:53
Даже техника устаёт, и человек может устать, заявили в департаменте госслужбы, комментируя засыпающего акима Актобе.
30 Декабря 2016 в 14:24:11
Со следующего года надзор за дорожным движением будет осуществляться только методом автопатрулирования, сообщили в Комитете административной полиции МВД РК.
30 Декабря 2016 в 14:21:47
Разведгруппа Вооруженных сил Армении попала в засаду подразделений азербайджанской армии при попытке проникновения на территорию Азербайджана, утверждают в Баку в Министерстве обороны.
30 Декабря 2016 в 14:17:44
Дутерте: Большинство послов США шпионят и имеют связи с ЦРУ, а их сильной стороной является подрыв местных правительств.
30 Декабря 2016 в 12:44:56
29 декабря в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с министром обороны Сергеем Шойгу и министром иностранных дел Сергеем Лавровым, на которой Владимир Путин объявил: только что в Сирии подписаны документы о прекращении огня на всей территории Сирийской Арабской Республики.
30 Декабря 2016 в 12:30:34
30 Декабря 2016 в 12:28:30
Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий владеть иностранными активами депутатам, чиновникам и сотрудникам силовых ведомств, в том числе через третьих лиц или доверительное управление. Документ опубликован на портале правовой информации.
30 Декабря 2016 в 11:32:40
Полицейские Шымкента начали досудебное расследование после появившегося в социальных сетях видео с массовой дракой на тое в Шымкенте, передает Tengrinews.kz со ссылкой на ДВД ЮКО.
30 Декабря 2016 в 10:46:15
В Шымкенте руководитель департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции ЮКО рассказал о положении, которое сложилось на сегодняшний день с тарифами. С 1 января 2017 года нас ожидает отмена государственного ценового регулирования на регулируемых рынках в области ж/д транспорта, электро- и теплоэнергетики, гражданской авиации, газа. Отмена ценового регулирования может повлечь определенные риски необъективного роста цен на услуги, может вызвать социальную напряженность, сообщает корреспондент ТК «Отырар TV» Шынар Оразова.
30 Декабря 2016 в 10:41:31
Ценный металл, отнесенный в России к стратегически важным товаром, пытались контрабандой доставить в Новосибирск. Попытку пресекли сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю. Об этом ИА REGNUM сообщили 28 декабря, в пресс-службе ведомства.
29 Декабря 2016 в 20:31:56
29 Декабря 2016 в 19:55:58
Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что напишет речь для инаугурации самостоятельно.
29 Декабря 2016 в 19:44:58
29 Декабря 2016 в 17:14:42
Президент Филиппин Родриго Дутерте пригрозил сбрасывать коррумпированных чиновников с вертолета, отметив, что раньше он уже так делал, пишет в четверг газета The Philippine Star.
29 Декабря 2016 в 15:10:32
Соответствующее соглашение уже подписали Назарбаев и Атамбаев. Первый транш составит 7,5 млн долларов.
29 Декабря 2016 в 14:12:16
Руководители АО «Инвестиционный фонд Казахстана», являющегося дочерней организацией «Национальный управляющий холдинг «Байтерек», получили в качестве вознаграждения всего около 61 млн тенге, сообщает ИА «NewTimes.kz».
29 Декабря 2016 в 13:38:02
Здравствуйте. Есть проблема с деканом 9 корпуса ЮКГУ. За одно опоздание дает недопуск на все занятия. Преподавателей заставляет ставить нб. Опоздавших вызывает с родителями. Чтобы получить допуск, надо написать заявление об отчислении по собственному желанию. 5 курс. Это вообще законно? Выгонять из универа из за опоздания и не давать возможности заходить на занятия, чтобы набралось достаточно пропусков, для отчисления. Как нам быть? Благодарю заранее.
29 Декабря 2016 в 12:16:41
C 1 января 2017 года казахстанские полицейские перестанут использовать в работе жезлы, передает корреспондент Tengrinews.kz. Как сообщил директор Департамента государственного языка и информации МВД РК Алмас Садубаев, остановка машин полицейскими будет производиться только жестом рук.
29 Декабря 2016 в 10:43:20
Иран объявил о начале переговоров по созданию единой сети железных дорог со странами Средней Азии - Казахстаном, Таджикистаном и Туркменией.
29 Декабря 2016 в 10:42:09
Японский автопроизводитель Toyota Motor отзывает 18.757 автомобилей Lexus в России .
Немецкий автопроизводитель Volkswagen отзывает 4.481 автомобиль Volkswagen в России
Немецкий автопроизводитель Volkswagen отзывает 4.481 автомобиль Volkswagen в России
29 Декабря 2016 в 10:38:02
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время пресс-конференции в Анкаре сообщил об имеющихся у него доказательствах, включая фотографии и видео, поддержки террористической группировки ДАИШ со стороны международной коалиции, возглавляемой США.
29 Декабря 2016 в 10:34:36
В России проходит вторая фаза испытаний первого отечественного препарата, который «показал фантастический результат по устранению метастазирующих меланом». Об этом заявила глава Министерства здравоохранения Вероника Скворцова в интервью телеканалу «Россия 24».
29 Декабря 2016 в 09:46:26
После того, как Китай ограничил импорт золота, а Индия провела демонетизацию и также ограничила использование золота, Европейская комиссия предложила ужесточить контроль за перевод денежных средств и драгоценных металлов за пределы ЕС.
Иными словами, наличные деньги, криптовалюты, драгоценные металлы и предоплаченные карты теперь признаются инструментами террористов, и их можно конфисковать, если их держать кажется подозрительным.
Иными словами, наличные деньги, криптовалюты, драгоценные металлы и предоплаченные карты теперь признаются инструментами террористов, и их можно конфисковать, если их держать кажется подозрительным.