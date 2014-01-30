30 Января 2014 в 09:42:23
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Погода в Шымкенте и области
Гражданская радиосвязь города Шымкент СВ13
Веб-Камера Шымкента работает на всех устройствах!
Тест скорости, Шымкент
Интернет радио
Тема для охотников, Рыбаков и Грибников
Давайте сделаем Шымкент лучше. Карта города
Погода в Шымкенте и области
22 Января 2017 в 00:13:41
21 Января 2017 в 21:40:46
Президент США Дональд Трамп в свои первые часы после вступления в должность подписал указ по здравоохранению, который предписывает учреждениям «снизить регулирование» в ожидании отмены реформы, введенной предыдущим главой Белого дома Бараком Обамой.
Речь идет о так называемом Obamacare — законе экс-президента Барака Обамы о защите пациентов и доступной медицинской помощи, который он сам называл своим главным документом за два срока в Белом доме, сообщает агентство Reuters.
Речь идет о так называемом Obamacare — законе экс-президента Барака Обамы о защите пациентов и доступной медицинской помощи, который он сам называл своим главным документом за два срока в Белом доме, сообщает агентство Reuters.
21 Января 2017 в 21:24:32
Сегодня, при участии акима Южно-Казахстанской области Жансеита Туймебаева, во втором парке, строящийся в рамках программы «Шатқал», посажено 5 тысяч деревьев. Площадь парка, которому дали название «Самал», составляет 38 гектаров, а длина 1750 метров.
21 Января 2017 в 21:11:56
Троих полицейских Шымкента осудили за фальсификацию административных протоколов, предает Tengrinews.kz со ссылкой на прокуратуру Каратауского района Шымкента.
21 Января 2017 в 21:08:49
Полицейских вызвали жители многоэтажного дома №192в по улице Уалиханова в 11 микрорайоне — на их глазах и произошло дорожно-транспортное происшествие.
21 Января 2017 в 20:35:42
21 Января 2017 в 14:12:51
Кто делал от А до Я? Подскажите для особо *одаренных*
Пошел сегодня в ЦОН, надеясь если погода плохая, то людей мало будет, но люди наверное подумали также. Столько свободно времени нет.
Как сделать регистрацию онлайн, поясните как надо?
Мне надо вписаться в квартиру хозяина временно.
Пошел сегодня в ЦОН, надеясь если погода плохая, то людей мало будет, но люди наверное подумали также. Столько свободно времени нет.
Как сделать регистрацию онлайн, поясните как надо?
Мне надо вписаться в квартиру хозяина временно.
21 Января 2017 в 14:10:33
Казыбек Ермегияев, сын осужденного за хищения экс-главы нацкомпании «Астана «ЭКСПО-2017» Талгата Ермегияева, принял участие в церемонии инаугурации президента США Дональда Трампа. Он стал первым казахом, поучаствовавшим в этом мероприятии.
КАЗЫБЕК ЕРМЕГИЯЕВ. ФОТО .INSTAGRAM.COM / KAZYBEK_
КАЗЫБЕК ЕРМЕГИЯЕВ. ФОТО .INSTAGRAM.COM / KAZYBEK_
21 Января 2017 в 12:54:30
21 Января 2017 в 00:52:58
В статью 41-1 "Порядок приостановления работы сетей и (или) средств связи" закона "О связи" добавлен пункт 1-2.
21 Января 2017 в 00:46:52
21 Января 2017 в 00:07:22
Судя по открытой информации, доступной на сайте Flightradar24, самолет Ту-134Б-2 RA-65733, следует по маршруту из Чкаловска в Хмеймим через воздушное пространство Турции, чего ранее не наблюдалось.
12 января генштабы РФ и Турции подписали авиационный меморандум.
12 января генштабы РФ и Турции подписали авиационный меморандум.
20 Января 2017 в 23:33:32
Прямая трансляция
20 Января 2017 в 19:02:09
Сегодня в Аль-Фарабийском суде вынесли приговор по делу граждан Республики Нигерия, пытавшихся совершить мошенничество в Шымкенте.
20 Января 2017 в 17:22:28
20 Января 2017 в 17:21:20
20 Января 2017 в 16:02:36
«Аким Шымкента «по-свойски» объяснил зачем нужна временная регистрация. И заметьте, ни слова про меры против террористов. На мой взгляд, при такой подаче, необходимость временной регистрации начинает выглядеть куда логичнее», — написал на своей странице бывший внештатный советник акима Шымкента Данат Жумин.
20 Января 2017 в 15:15:05
Поезд между Ташкентом и Иссык-Кулем начнет курсировать 25 июня, в пути он будет находиться чуть более суток. По маршруту следования поезда есть две казахстанские станции «Шымкент» и «Тараз». Узбекистан и Кыргызстан обсуждают возможности запуска в предстоящий летний сезон популярного у узбекистанцев туристического поезда «Ташкент — Иссык-Куль — Ташкент», сообщает корреспондент Sputnik.
20 Января 2017 в 14:39:35
С ноября месяца я насчитал 16 тем по теме газа и отопления. А гневных комментариев и не счесть. Наверняка поэтому, одно из республиканских СМИ заинтересовалось нашей проблемой. Готовится большой и серьёзный материал на эту тему. Уже всё готово, но для полноты картины нужны спикеры, которые не боятся открыто высказаться. Чем больше нас будет, тем сильнее мы прижмём всех причастных. А то ведь скажут что у населения жалоб нет.
Свои телефоны можете присылать на почту himic3 собачка ya точка ru или же писать в комментарии. После прочтения я их удалю. В особенности нужны авторы постов.
Свои телефоны можете присылать на почту himic3 собачка ya точка ru или же писать в комментарии. После прочтения я их удалю. В особенности нужны авторы постов.
20 Января 2017 в 14:23:10
"Это автомобильные видеорегистраторы для патрульных машин для фиксации правонарушений. В настоящее время идет установка, монтаж камер, - сообщила пресс-секретарь ДВД Атырауской области Гульназира Мухтарова.
Подобные устройства, по данным из открытых источников, оборудованы инфракрасными камерами с 30-кратным увеличением и специальными стеклоочистителями, позволяющими работать в плохую погоду. Вращать камеру можно пультом, устанавливаемым в салоне авто.
Подобные устройства, по данным из открытых источников, оборудованы инфракрасными камерами с 30-кратным увеличением и специальными стеклоочистителями, позволяющими работать в плохую погоду. Вращать камеру можно пультом, устанавливаемым в салоне авто.
20 Января 2017 в 12:49:21
Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади призвал расследовать обстоятельства вторжения военной коалиции во главе с США в свою страну в 2003 году. Об этом он заявил на специально собранной пресс-конференции в Багдаде, которую транслировало государственное телевидение.
20 Января 2017 в 12:39:21
Сильно не пинайте, пишу как есть, убил пол дня времени бегая по кабинетам, чтобы распутать этот мини детектив.
20 Января 2017 в 12:34:03
В ходе отчетной встречи акима Абайского района перед населением глава областного центра Г. Абдрахимов призвал жителей города быть более ответственными по отношению к чистоте нашего города.
20 Января 2017 в 11:33:50
Митинг против избранного президента США Дональда Трампа за день до его инаугурации прошел в Нью-Йорке с участием голливудских актеров Роберта Де Ниро, Марка Руффало и Алекса Болдуина, режиссера Майкла Мура, певицы Шер и мэра города Билла Де Блазио, сообщает РИА Новости.
20 Января 2017 в 10:03:25
20 Января 2017 в 10:01:38
20 Января 2017 в 09:57:56
20 Января 2017 в 09:53:55
20 Января 2017 в 09:32:23
Миллиардные долги накопились у ТЭЦ-3 от халатности абонентов Шымкента. В этом уверяет журналистов ТК "Отырар TV" Бейсенбек Жанбосынов, заместитель акима Шымкента.
20 Января 2017 в 08:58:53
Гражданин Казахстана Ахрор Саидахметов признал себя виновным в сговоре с целью оказания поддержки террористической организации ДАИШ, сообщил в пресс-релизе в четверг минюст США.
19 Января 2017 в 20:57:40
Здорово Всем! Вопрос касаемо интернета. В настоящее время пользуюсь интернет от билайна - "Интернет дома". Не устраивает, каждый день глюки, то скорость упадёт то вообще интернет обрывается временами. Пинг в онлайн играх за 100, в одном городе (Шымкенте) играем с мужиками в онлайн игру (не важно какая игра, но не танки=)...) у них IDNET, пинг 70-75, у меня же 100-140 оооочень редко когда 95. Посоветуйте пожалуйста, и какой тариф. Спасибо!
19 Января 2017 в 20:44:52
19 Января 2017 в 20:25:47
ЦРУ недавно открыло архивы времен холодной войны.
И там есть интересные документы, потверждающие факт наличия у СССР "чистых" термоядерных боеприпасов малой мощности.
Они дают минимум радиоактивного загрязнения, основная масса энергии выходит в виде гаммы, жесткого рентгена и ЭМИ.
https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/DOC_0001260463.pdf
И там есть интересные документы, потверждающие факт наличия у СССР "чистых" термоядерных боеприпасов малой мощности.
Они дают минимум радиоактивного загрязнения, основная масса энергии выходит в виде гаммы, жесткого рентгена и ЭМИ.
https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/DOC_0001260463.pdf
19 Января 2017 в 17:52:23
Американские компании Boeing Co. и Space Exploration Technologies Corp. Илона Маска не смогли предоставить NASA вовремя надежные пилотируемые корабли для отправки на МКС астронавтов, поэтому агентству придется дополнительно приобрести пять мест на российских кораблях «Союз», сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на отчет Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства.
19 Января 2017 в 17:02:48
Под завалами оказались более 30 человек.
17-этажное здание "Пласко", считающееся самой старой высоткой в Тегеране, загорелось в районе 8 часов утра по местному времени. Порядка 200 пожарных были отправлены на место происшествия и в течение 3,5 часов боролись с пламенем. Здание было построено в 1962 году, в нем располагались магазины с одеждой.
17-этажное здание "Пласко", считающееся самой старой высоткой в Тегеране, загорелось в районе 8 часов утра по местному времени. Порядка 200 пожарных были отправлены на место происшествия и в течение 3,5 часов боролись с пламенем. Здание было построено в 1962 году, в нем располагались магазины с одеждой.
19 Января 2017 в 16:24:19
Директор по техническому развитию Международной федерации футбола (ФИФА) Марко ван Бастен выступил с предложением изменить несколько футбольных правил.
19 Января 2017 в 16:22:59
В городе Златоуст Челябинской области выпустили серию коллекционных монет из драгоценных металлов с изображением нового президента США Дональда Трампа, церемония инаугурации которого пройдёт 20 января. Первую монету весом около килограмма златоустские умельцы хотят подарить лично Трампу при помощи российских дипломатов и партнёров в США, передаёт NTD.
19 Января 2017 в 16:17:52
19 Января 2017 в 16:14:10
«Незнайка на Луне» — отражение современной действительности. В мире, в котором правит только жажда денег, наживы и развлечений, превращающих людей в баранов. А ведь нас предупреждали еще в детстве… Фрагменты сказки 1964 года звучат как никогда актуально…
19 Января 2017 в 16:07:15
Руководитель российской команды «КАМАЗ-Мастер» Владимир Чагин сообщил, что суммарная стоимость разработки и испытаний нового двигателя из-за изменений в регламенте для участия в ралли-рейде «Дакар» в 2018 году может составить до €7 млн.